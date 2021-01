Melissa Satta affonda Boateng durante "Affari Tuoi": ecco la sua frecciata

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Ci è andata leggera, alla fine è una battuta simpatica che si basa sulla realtà, Boateng in maglia viola non ha apportato molta differenza in campo e penso ne siano consapevoli tutti. Effettivamente essere ospite ad un programma con coppie felici di neo sposi proprio dopo aver annunciato il divorzio non è il massimo.