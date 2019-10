Melissa P. è diventata mamma: è nato Cosmo

La trentatreenne Melissa P., al secolo Melissa Panarello, ed il compagno Matteo Trevisani, entrambi scrittori, sono diventati genitori per la prima volta nel giorno di martedì 22 ottobre 2019: è nato il piccolo Cosmo. A dare la lieta notizia è stata proprio la donna che, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto della famiglia al completo all’interno dell’Ospedale di Roma.

Ad accompagnare il ritratto, Melissa ha scritto: “Figlio mio, sei venuto al mondo per dimostrare che si può fare a meno dei puntini sulle i e pure delle i. Perchè ti chiami Cosmo, la i non c’è e abbiamo imbruttito già un po’ di gente che ti ha chiamato Cosimo. Come io mio chiamo Panarello e non Panariello e tuo padre Trevisani e non Trevisan. Che tu sia sempre libero“. Una dedica fuori dal comune, sicuramente, ma piena d’amore.

Il padre, invece, Matteo Trevisani, è apparso su Facebook con una foto che lo ritrae intento a cullare il nuovo arrivato, scrivendo: “Cosmo, una cosa sola intanto: che non ti capiti mai nulla di casuale. Bevenuto“. Un augurio sincero, anche questo, che sprona il bambino ad essere sempre padrone di sè stesso, riprendendo il concetto di libertà espresso dalla Panarello.

Chi è Melissa P.

Melissa Panarello, nota anche con lo pseudonimo Melissa P., è una scrittrice italiana, nata a Catania, che ha trovato il successo nel lontano 2003, esordendo a 17 anni con il romanzo erotico autobiografico “Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire” che, in breve tempo, è diventato un succeso editoriale distribuito in 42 Paesi.

Successivamente ha pubblicato altri otto libri, ha collaborato nel film tratto dal suo primo libro ed ha partecipato alla decima edizione de “L’Isola dei Famosi“. Nel 2016 ha partecipato al docu-film “Lunàdigas“, parlando della sua scelta di non avere figli.