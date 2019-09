Melanie Griffith stravede per Chris Martin, il fidanzato di sua figlia Dakota Johnson

Melanie Griffith ha un vero e proprio debole per Chris Martin, l’attuale compagno della figlia Dakota Johnson. Intervistata da People Now, la 62enne interprete di Una Donna in Carriera ha pubblicamente dichiarato di avere un ottimo rapporto con il cantante dei Coldplay e di appoggiare in pieno la loro relazione.

“Amo e adoro il fidanzato di mia figlia. Credo che siano una coppia straordinaria” ha pubblicamente ammesso l’ex moglie di Antonio Banderas. Ad ogni modo non è la prima volta che l’attrice di Vite sospese ha utilizzato parole di ammirazione nei confronti dell’ex marito di Gwyneth Paltrow. A maggio del 2018 aveva rivelato di adorare il cantautore britannico, e di essere felice che con la figlia trascorressero insieme la maggior parte dei weekend.

La coppia sino ad oggi ha mantenuto uno stretto riserbo su quello che riguarda la loro vita privata. Melanie Griffith ha fatto sapere di rispettare la loro scelta di essere molto discreti, anche se da un certo punto di vista ha lasciato intendere che sarebbe opportuno lasciarsi un po’ più andare, anziché blindarsi eccessivamente dietro il muro della privacy.

Ciononostante il suo consenso alla storia rimane incondizionato, e di fatto mette e tacere le ultime voci che li davano in crisi. A quanto pare simili rumors non avrebbero alcun fondamento: pochi giorni fa sarebbero stati immortalati mentre si divertivano negli Hamptons, dando l’inequivocabile impressione di essere più uniti che mai.

Figlia di Melanie Griffith e Don Johnson, oltre che nipote di Tippi Hedren, protagonista de Gli uccelli di Hitchcock, Dakota Johnson è diventata una star grazie della saga di 50 Sfumature di Grigio. Dopo essersi fatta apprezzare anche come modella, l’attrice 29enne è stata vista per la prima volta insieme a Chris Martin ad ottobre del 2017.

A seguito di quell’incontro in un ristorante giapponese di Los Angeles, i due hanno continuato a frequentarsi cercando di tenersi alla larga da occhi indiscreti. Durante la loro storia sono stati però più volte immortalati con Gwyneth Paltrow e il suo nuovo marito, il produttore Brad Falchuk.