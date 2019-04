Mel B e le nuove piccanti rivelazioni su Geri Halliwell: “Abbiamo guidato in autostrada nude”

Le Spice Girls tornano nuovamente sotto i riflettori, e non solo per via della loro tanto discussa reunion. A pochi mesi dalla partenza del Spice World 2019 Tour, a tenere banco sono le rivelazioni hot di Mel B sulla presunta relazione con Geri Halliwell.

Poco più di due settimane fa, Scary aveva infatti dichiarato che con Ginger Spice era stata molto più che un’amica. La notizia, smentita dalla collega ora sposata con Christian Horner, aveva però sollevato non poco clamore. Anche perché fonti anonime, avrebbero confermato la versione di Mel B, mettendo in discussione la posizione di Geri Halliwell, che tanto si era premurata per bollare la notizia come non vera.

Eppure numerosi fan del gruppo, forti di queste dichiarazioni, hanno immediatamente riportato in auge un estratto del libro scritto nel 2002 da Mel B, intitolato Catch a Fire: The Autobiography. Stando alle rivelazioni degli ultimi giorni, quei passaggi scritti 17 anni fa, ora andrebbero riletti con un’ottica del tutto differente.

Illuminante sarebbe per esempio la frase in cui Mel B descriveva lei e Ginger Spice come se fossero “ragazzo e ragazza”. A far discutere è anche il momento in cui la cantante si sofferma su alcuni sabato pomeriggio trascorsi insieme a dormire. In quei casi le due donne si svegliavano alle due di notte per raggiungere il celebre Ministry of Sound di Londra.

Ma è proprio sul tragitto necessario per arrivarci, che la diva di colore entrava nel merito di un particolare. “Abbiamo guidato in autostrada nude, senza reggiseno, di notte e alle prime luci del mattino. Lo abbiamo fatto per ridere. Volevamo sentirci libere”. La cosa era alquanto divertente, fino a quando non si è affiancato a loro un tizio poco raccomandabile. “È stato molto inquietante. Poteva essere un maniaco o un serial killer. Ricordo che Geri cambiò subito corsia e alla fine riuscimmo a seminarlo. Non abbiamo smesso però di guidare senza reggiseno”.