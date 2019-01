Meghan svela la data del parto. La duchessa di Sussex in un’intervista si lascia sfuggire l’informazione.

In una gravidanza reale i futuri genitori sono tenuti a tenere il massimo riserbo sulla futura nascita. Il protocollo prevede il divieto assoluto di far conoscere la data del parto così come il sesso del nascituro. Sono tutte informazioni che dovranno essere rilasciate da Sua Maestà la Regina dopo il “lieto evento”. Il protocollo prevede inoltre che la prima persona a dover essere informata della gravidanza e del parto deve essere La Regina.

Un’agenzia britannica ha svelato che la Duchessa di Sussex si è lasciata sfuggire la data del parto. La duchessa Meghan, qualche giorno fa, durante una visita a Birkenhead nel sobborgo di Liverpool si è fermata a conversare con delle ammiratrici che erano nel pubblico, per assistere al passaggio della Coppia Reale.

Kim Thompson, una delle persone con cui ha parlato la Duchessa, dichiara: “Mi ha detto di essere incinta di sei mesi e il parto è previsto per la fine di aprile, al massimo per l’inizio di maggio 2019“. Anche un’altra donna ha rilasciato commenti in merito alle confidenze della Duchessa. Kitty Dudley dichiara ci avere informazioni in merito al sesso del nasciuturo, ha avuto l’onore di parlare con La Coppia Reale ed ha dichiarato di aver chiesto alla duchessa Meghan Markle quale fosse il sesso del futuro nascituro. A dire della donna, la Duchessa di Sussex ha dichiarato di non sapere il sesso del Royal Baby in arrivo sembra abbia anche aggiunto che, ne lei ne il marito vogliono saperlo prima del parto perchè vogliono godere della sorpresa nel giorno della nascita.

La gaffe della Duchessa ha avuto l’effetto di far cessare le critiche sui tabloid relative al suo abbigliamento per l’occasione, considerato troppo caro. Indossava un cappotto rosso, del brand canadese Sentaler, da 1.216 euro circa, abbinato ad un abito viola, firmato Babaton by Aritizia, che costa 120 euro. A completare l’outfit delle décolletée con tacco stiletto, rosso fuoco, indossate senza calze.