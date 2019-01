Meghan Markle viene sempre più isolata dalla Royal Family inglese

Da quando è entrata a far parte della famiglia reale inglese, la figura di Meghan Markle ha diviso l’opinione pubblica. A chi l’ha apprezzata per la sua genuina delicatezza, si è contrapposto il partito di coloro che la vedono incompatibile nel ruolo di moglie del principe Harry.

E in effetti anche a corte sembra non godere dei favori dei reali, che per quanto possono, cercano il più possibile di evitarla. Trattata al pari di una estranea, la Duchessa del Sussex è sempre più isolata e sola. E nel suo ruolo di incompresa non trova nessun alleato che la possa capire e con cui potersi confidare.

La stampa lo da ormai per certo: Meghan proprio non riesce ad adeguarsi alla sua nuova vita a palazzo. E mentre impazzano le voci su di una possibile gravidanza trigemellare, Meghan continua a vivere come se fosse in trincea. Ogni sua azione viene criticata, le sue proposte rimangono inascoltate, i suoi look non vengono mai apprezzati, in quanto ritenuti troppo sgargianti o inappropriati. Non a caso l’abito da migliaia di sterline indossato alla riunione benefica che sostiene le donne disoccupate, è stato da molti giudicato come fuori luogo.

È evidente che il suo tentativo di ottenere maggiore autonomia rischia di tramutarsi in un passo falso. Anche perché il suo staff di segretarie e guardie del corpo fanno sempre più fatica a sopportarla, e come poi dimenticare quella malcelata rivalità con Kate Middleton, a detta di molti giunta a livelli insopportabili.

Fuori dal palazzo esiste però una parte dei sudditi che patteggia per lei. E con loro si aggiunge anche Anna Wintour, l’influente direttrice di Vogue, che l’ha definita semplicemente adorabile. A tal fine ha aggiunto di essere rimasta sorpresa che alcuni membri della famiglia reale siano rimasti sconvolti alla notizia che si alzasse alle cinque del mattino. “È una normale ragazza californiana che si alza presto per fare yoga e meditazione. Ho sentito che si sono arrabbiati con lei perché ha inviato molti messaggi. Cosa si aspettavano? Che comunicasse col piccione viaggiatore?”. Ma non solo: secondo la numero uno della rinomata rivista di moda, sarebbe proprio Meghan a tenere vivo l’interesse e il prestigio di una casa monarchica, che diversamente sarebbe caduta nel dimenticatoio.