Meghan Markle trema: le parole di Harry la spaventano

La Royal Family più seguita d’Europa non sembra trovare pace: dopo le varie accuse da parte di Meghan Markle, arrivano anche le parole del Principe Harry che avrebbe attribuito ai suoi familiari la colpa del malessere della moglie, la quale si sarebbe sentita soffocata in un clima di scarsa libertà. A distanza di un anno dell’allontanamento dei Sussex dai doveri di corte, però, anche l’ex attrice americana, ormai ritiratasi in California, sembra non trovare pace, tremando per le possibili conseguenze che potrebbero avere le parole pronunciate dal marito.

Da quando Harry, secondogenito di Lady Diana e del Principe Carlo, ha messo sulla piazza le sue difficoltà riscontrate nel vivere a corte, infatti, molti commoners avrebbero iniziato a chiedere alla Regina di togliere tutti i titoli nobiliari alla coppia. Molti cittadini, disconstandosi dagli ultimi comportamenti di Harry e Meghan, sosterrebbero che la coppia non dovrebbe più essere definita Duchi di Sussex, anche considerando che, da un anno e mezzo, non sono più soggetti ad alcun dovere nei confronti della Corona.

Fino a questo momento, la Regina Elisabetta non ha replicato nè alle accuse del nipote e nemmeno alle richieste del popolo inglese; al contrario, dopo l’ormai famosa intervista di Harry a Oprah Winfrey, sarebbe stato emesso un comunicato ufficiale da palazzo dove, molto diplomaticamente, veniva espresso il grande affetto della famiglia verso i Duchi di Sussex. Harry e Meghan, forse, si aspettavano un contrattacco dalla Royal Family ma, invece, nonna Betty sembra aver cercato di placare gli animi gettando acqua sul fuoco.

Harry e Meghan, però, non sembrano aver seppellito l’ascia di guerra e, secondo gli esperti di Corte, l’ipotesi che la Regina decida di togliere ai due i titoli di Duca e Duchessa non sarebbe poi così remota. E tale provvedimento potrebbe rivelarsi un bel guaio per la coppia, già privata del titolo di Altezze Reali: Meghan Markle, infatti, sarebbe preoccupata dalla perdita dei diritti acquisiti con il matrimonio insieme allo scapolo d’Europa, la quale potrebbe rappresentare un vero e proprio disastro in termini di pubbliche relazioni.

Malgrado la decisione di allontanarsi definitivamente dal cielo grigio del Regno Unito, infatti, la bella americana continua ad utilizzare il termine “Duchessa di Sussex” sia sul proprio profilo social, che nella presentazione dei progetti da lei portati avanti. Una fonte vicina alla coppia, infine, avrebbe rilasciato una dichiarazione nel quale afferma: “Ha detto a Harry che devono attenuare gli attacchi alla Famiglia Reale. In questo momento, è inondata di offerte, e questo è in parte dovuto al fatto di essere una Duchessa“. Meghan Markle, quindi, dovrebbe buona parte del suo successo a quello che è per quello che contesta di essere: un equilibrio decisamente difficile da mantenere.