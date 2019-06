Meghan Markle spende cifre astronomiche attingendo dalle casse del Regno

Si ritorna a parlare ancora della bella attrice e duchessa di Sussex, Meghan Markle; pare infatti che l’attuale moglie di Harry non sia di certo disposta a passare inosservata nel condurre la sua vita a Palazzo, insieme al marito e al figlio. Le riviste inglesi non fanno altro che parlare delle varie vicende che vedono sempre protagonista Meghan; dalla relazione, di certo non affiata, con i duchi di Cambridge William e Kate, al desiderio della stessa Meghan di trasferirsi in America, precisamente a Los Angeles.

Ma questa volta i tabloid inglesi hanno scoperto che la ragazza sta effettuando delle vere spese pazze per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, la residenza attuale di Harry e Meghan. Pare infatti che i duchi di Sussex stiano attingendo dalle casse del Regno cifre che superano il milione di euro. Il tutto è sempre ricollegabile alla ricercata indipendenza dei duchi di Sussex dagli eterni protagonisti della scena, ossia i duchi di Cambridge William e Kate, i quali a loro volta stanno attraversando una vera bufera mediatica, dovuta ad un tradimento di William.

Pare infatti che i duchi di Sussex abbiano già speso, ai fini di ristrutturare la residenza, ben 2,6 milioni di euro; una cifra davvero troppo alta a detta dei contribuenti della corona, che non sono ben disposti ad acconentare i capricci più lussuosi dell’attrice. Frogmore House fu costruita tra il 1690 e il 1684 e venne cosi battezzata per via delle rane che gracidano nei pressi degli stagni presenti intorno alla residenza. Pare che Harry e Meghan vi si siano trasferiti circa un anno fa, con la precisa volontà di tenersi lontani da Kensington Palace.

L’attuale Regina approvò illo tempore il trasferimento della coppia presso il Cottage ed anche la ristruttuazione dello stesso, dal momento che precedentemente era destinato solo agli alloggi del personale del castello di Windsor. Date però le ingenti quanto lussuose spese di ristrutturazione effettuate dalla Markle, dovute anche alle sue idee di design vegan, il caso è finito in Parlamento, dove i Repubblicani hanno definito la faccenda “oltraggiosa”.

In realtà non era di certo il miglior momento per effettuare queste spese, in quanto dai conti annuali portati dai tesorieri di corte sembra che la famiglia reale intera abbia speso persino più dello scorso anno, con ben 82,2 milioni di sterline, a fronte dei 76 spesi nel 2018. Solo il Principe Filippo infatti, nonostante la sua veneranda età, è costato alla corte ben oltre le 300.000 sterline per i suoi voli in jet.