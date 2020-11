Meghan Markle rivela di aver perso il suo secondo figlio: "Un dolore insopportabile"

Una vicenda che di certo non si augura a nessuno, una triste storia che coinvolge la coppia più discussa del Regno Unito, ovvero Meghan Markle ed il principe Harry. Lontani ormai sono i giorni dove la coppia aveva letteralmente fatto tremare la corona Inglese, per quella rischiosa decisione di voler condurre una vita di coppia in assoluta autonomia, lontani dall’Inghilterra.

Oggi i due ragazzi vivono in America, insieme al figlio Archie, ma di recente la coppia è ritornata in auge per una triste vicenda che riguarda proprio Meghan. La donna ha di fatto rivelato alla stampa, tramite un articolo intitolato “Le perdite che condividiamo“ presso il New York Times, di aver subito, durante la scorsa estate, un aborto spontaneo.

Di certo un episodio che la donna vorrebbe lasciarsi molto presto alle spalle, ma prima di chiudere definitivamente questo capitolo, ha voluto rendere noto al mondo questa triste parentesi della sua vita. La Markle racconta la vicenda, affermando che il fatto è accaduto in una normale giornata di Luglio.

Era intenta a cambiare il pannolino ad Archie, quando ha iniziato a sentire una forte fitta al ventre, segno di certo qualcosa non stava andando per il verso giusto, dato che durante la sua prima gravidanza, una simile sensazione non si era mai manifestata. Un dolore che ha costretto la ragazza a stendersi a terra, con ancora in braccio il piccolo Archie.

A quel punto i coniugi, presi dal panico del momento, si precipitano in ospedale, e lì ricevono la notizia che nessuno vorrebbe avere, il secondo figlio è andato perduto. La donna dichiara: “Perdere un figlio significa portare un dolore quasi insopportabile, vissuto da molti ma di cui parlano pochi“. Anche Harry ha vissuto momenti davvero tristi insieme a sua moglie, tanto che la stessa Markle ha affermato: “Il cuore di mio marito si spezzava“. Oltre questo dramma, l’articolo si conclude ripercorrendo un po’ tutto l’anno 2020, ricolmo di tristezza e di tante persone che hanno perso i loro cari, a causa del Covid-19.