Meghan Markle pubblica l’ultima foto Royal del 2019

Una gara social contro la cognata Kate Middleton? Chissà. In questo caso Meghan Markle l’avrebbe battuta pubblicando l’ultimo scatto del decennio appena concluso; questo, pubblicato poco prima della mezzanotte, potrebbe essere una risposta al video che i Cambridges hanno diffuso nel corso della giornata. La fotografia, un vero e proprio momento famigliare, ha visto il piccolo Archie insieme al papà Harry.

Lo scatto, che bel presto è diventato uno dei best of del 2019, ritrae padre e figlio imbacuccati e, sullo sfondo, Vancouver Island; Archie, in particolare, indossa un buffo cappellino di lana con pon pon. Il video pubblicato su Instagram da William e Kate, invece, ricorda i momenti migliori dell’anno trascorso, includendo anche i cognati forse in segno di distensione dei rapporti.

Meghan ed Harry, che si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza in Canada, sembrano essere riusciti a sfuggire all’attenzione indiscreta dei paparazzi: le uniche notizie che si hanno di loro, infatti, sono state condivise dagli stessi tramite il loro profilo Instagram. I pochi gossip che sono trapelati riguardano solo i ristoranti in cui avrebbero mangiato e le location dove avrebbero soggiornato.

Meghan Markle, inoltre, conclude il 2019 facendo un rigraziamento speciale: a fare da colonna sonora ad un suo video, una canzone dei Coldplay, Clocks del 2003. Ed è proprio il leader del gruppo musicale, Chris Martin, che riceve il ringraziamento da parte della Duchessa. I sudditi più attenti, però, avrebbero fatto notare che il testo della canzone, al contrario del sorriso di Archie in primo piano, è molto triste: “Le luci si spengono ed io non posso essere salvato. Maree contro le quali ho cercato di nuotare mi hanno messo in ginocchio“.

I programmi dei Sussex per il 2020 sembrano già essere chiari e definiti: i due si vedono sempre più indipendenti dalla Famiglia Reale, e attivi su diversi fronti. “È stato bellissimo incontrare così tanti di voi da tutto il mondo. E non vediamo l’ora di incontrarvi il prossimo anno. Speriamo che il 2020 porti a ognuno di voi salute e felicità” scrivono Meghan ed Harry nel loro post che ha ottenuto oltre 260.000 like in mezz’ora.