Meghan Markle per il sociale: la duchessa regala i vestitini del piccolo Archie

Si sente spesso parlare della famiglia reale, di Buckingham Palace, della regina e della sua famiglia; molto più spesso però si sente parlare della new entry della famiglia, la bella attrice Hollywoodiana Meghan Markle, moglie del principe Harry e madre del piccolo Archie. Purtroppo i tabloid inglesi non parlano sempre bene della duchessa, a volta infatti si legge sui giornali di come Meghan sia riuscita, in poco tempo, ad incrinare rapporti familiari durati per decenni, o di quanto spenda la duchessa, attingendo dalle casse reali.

Questa volta però Meghan ha compiuto un gran bel gesto, ed anche questo, per fortuna, è stato notato e sottolineato; di recente in visita in Sudafrica, insieme al marito ed il figlio, la Markle presso l’associazione “mothers2mothers” a Cape Town, una associazione no profit dedicata alla mamme affette del virus dell’HIV.

Durante la visita la duchessa ha portato con se un borsone pieno zeppo di giocattoli e di vestiari taglia bambino, da regalare a tutte le mamme presenti all’associazione. Il motivo è stato molto semplice, infatti la Markle spiega che quando nacque Archie, ebbe in dono moltissimi regali e vestiti, ed aggiunge in merito: “Archie cresce velocemente, tantissimi abiti non riuscirebbe mai neppure a metterseli“, ha deciso così di donarli, compiendo un azione davvero apprezzabile e genuina.

Inoltre la duchessa afferma: “È fantastico poterle condividere con altre famiglie, roba di casa mia che può essere d’aiuto per altre persone. Ti dà il senso della comunità“; una volta giunta all’associazione, gli era stata riservata una sedia al centro della stanza, con tutte le mamme intorno a formare un cerchio. Sicuramente la cosa avrebbe arrecato imbarazzo sia a lei che a tutti i presenti, un atteggiamento troppo formale, cosi la Markle ha deciso di infrangere i formalismi, spostare la sedie e sedersi per terra.

Ha invitato poi tutte le mamme a imitare il suo comportamento, ed in poco tempo è riuscita a conquistare la fiducia di tutti i presenti, creando un vero ambiente distensivo ed allegro, regalando a tutti i bambini presenti dei giocattoli con la quale divertirsi. Un gesto molto semplice ma allo stesso tempo molto profondo e solidare da parte della duchessa di Sussex, che ancora una volta, è riuscita a farsi amare grazie all’empatia.