Meghan Markle: per i bookmakers divorzierà dal principe Harry entro il 2025

Continua a far molto discutere l’allontanamento dalla famiglia reale inglese di Harry e Meghan. In molti si domandano cosa abbia spinto i duchi di Sussex ad abbandonare le mura di corte per dedicarsi ad una vita più solitaria in Canada. Il desiderio di maggior privacy avrà sicuramente avuto il suo influsso, ma al momento più che a chiedersi il perché su quanto già avvenuto, maggior interesse è riposto su quella che sarà la prossima mossa dei genitori del piccolo Archie.

L’idea che va diffondendosi negli ultimi tempi, è che la coppia possa presto divorziare. Wyane Dupree, esperta per quanto riguarda le dinamiche di corte, si è convinta che tra i due le cose siano destinate a durare poco. Come da lei riferito al tabloid d’assalto Globe, la Regina Elisabetta sarebbe pronta a sbarazzarsi di Meghan, personaggio destabilizzante che rischia di gettare ulteriore discredito sull’intera royal family.

A non convincere sarebbe la volontà della 38enne ex attrice di tornare in grande stile ad Hollywood, sfruttando la sua posizione per aumentare a dismisura la propria popolarità. Tutto ciò oltre a mettere in ombra in marito, rischia di sminuirlo e non da ultimo di spezzargli il cuore.

Quello che si profila all’orizzonte, è che nei prossimi mesi emerga la loro incompatibilità di stili di vita. Come avrebbe confessato Misha Nonoo, stilista nonché grande amica di Meghan, il Canada non sarebbe altro che una tappa intermedia che riporterà la star di Suits a Los Angeles. Ma l’aspetto più sconvolgente, è che sarebbe stata in grado di portare a termine un disegno ben orchestrato qualche anno fa, quando decise di costruirsi una vita da sogno, da usare come trampolino per raggiungere i propri scopi.

E per poter arrivare dove vuole, avrebbe già messo in preventivo il divorzio da Harry. Da qui si spiega perché Wayne Dupree sia arrivata a concludere che “Meghan divorzierà da Harry entro 5 anni. O forse 3”. E per farlo, potrebbe trovare una valida alleata proprio nella Regina, una persona con la quale non è mai riuscita ad entrare in sintonia per via della sua marcata allergia alle regole di corte. Alla luce di queste rivelazioni, i bookmakers aggiornano le loro quotazioni e danno per sicuro il divorzio entro il 2025.