Meghan Markle, nuovi attacchi ai tabloid britannici

La Duchessa Meghan Markle non esce dalla scena rosa: l’ultima novità è un attacco da parte della ex attrice ai giornali britannici. La donna, secondo quanto riportato da People e E!News, avrebbe richiesto l’intervento dei suoi avvocati per combattere le accuse dei tabloid, che considera “false e offensive“.

Mentre la famiglia di Sussex si appresta a partire per Los Angeles, forse passando addirittura il Natale lontano dalla Royal Family più seguita d’Europa, gli avvocati della Markle starebbero lavorando contro gli inglesi Daily Mail ed il Mail on Sunday. L’accusa sarebbe quella di diffamazione: attraverso tre punti, in particolar modo, i tabloid avrebbero cercato di mettere in cattiva luce la Duchessa pubblicando sulle loro pagine notizie create ad arte o parti di comunicazioni.

Il primo punto su cui si soffermeranno gli avvocati riguarda la ristrutturazione di Frogmore Cottage. La residenza, che è ubicata lontando da Londra, non avrebbe nessuna vasca in rame, del valore di 6.500 dollari, così come non avrebbe neppure un isolamento acustico dagli aerei, che costerebbe 650.000 dollari. Allo stesso modo, nella residenza, mancherebbero la sala da yoga ed il campo da tennis di cui si parlava, e anche l’ala della casa costruita appositamente per la mamma Doria Ragland. Secondo gli avvocati di Meghan sarebbe tutto inventato; i contribuenti inglesi possono stare tranquilli, quindi.

Il secondo punto che sarebbe stato attuato dai tabloid al fine di mettere in cattiva luce la Markle riguarderebbe le lettere private, scritte a mano, che la Duchessa si scambiò con il padre Thomas. Di queste, i giornali, ne avrebbero pubblicato soltanto una parte screditando la Duchessa. Sarebbe una notizia falsa quella che vede lei come figlia che non si preoccupa della salute del padre. Inoltre, stando agli avvocati, prima del matrimonio l’ex attrice avrebbe contattato Thomas per “proteggerlo perchè lui potesse parteciparvi”.

L’ultimo punto, riguardante la Markle, che ha fatto discutere non poco riguarda il Baby Shower festeggiato prima della nascita del piccolo Archie; le accuse affermavano che, a tale festa, la Duchessa non avesse deliberatamente invitato la madre e che volesse solo celebrity. La verità, invece, sarebbe che l’evento è stato organizzato da una compagna d’università di Meghan che invitò 15 suoi amici, tra cui Serena Williams e Amal Clooney, e anche Doria Ragland che, però, sembra avesse già un impegno.