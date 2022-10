Meghan Markle maltrattava i dipendenti: "Ci ha fatto piangere"

Ascolta questo articolo

Dopo la scomparsa dell’amata Regina Elisabetta, escono fuori dei nuovi dettagli sulla vita di Meghan Markle, moglie del Principe Harry. Le chiacchiere su di lei sono state numerose sin dall’inizio, ma adesso sono usciti dei nuovi retroscena che parlano del suo reprovevole atteggiamento quando viveva a corte.

Stando alle ultime indiscrezioni, divulgate dall’esperta reale Katie Nicholl, durante gli anni che vanno dal 2018 al 2020 la Markle avrebbe cercato di diventare l’Ape Regina dei Windsor, con un atteggiamento decisamente poco rispettoso nei confronti dei dipendenti della Casa Reale. Sono stati proprio i collaboratori domestici a raccontare di come Meghan abbia cercato più volte di intimorirli e di pretendere molto da loro, con veri e propri capricci anche nelle ore più improbabili della giornata.

“Meghan Markle voleva che tutto fosse fatto immediatamente, senza tenere conto delle esigenze altrui e ai suoi comandi. Mandava delle email all’alba e pretendeva di stare ai suoi comodi. Ha fatto piangere anche alcuni di noi”- sono state le parole di una dipendente della famiglia reale inglese, che ha sostenuto con fermezza come la Markle abbia più volte preteso da loro, non curandosi minimamente delle regole del protocollo e non avendo quindi rispetto per il loro lavoro.

La moglie di Harry si sarebbe quindi meritata il soprannome di “sociopatica narcisista”. Attualmente Meghan non ha ancora replicato alle accuse mosse contro di lei ma non è di certo la prima volta che escono fuori racconti del genere.

Stando a quanto emerso da alcune testimonianze, lo scorso Luglio Meghan si sarebbe indisposta a causa di una richiesta non soddisfatta in un lussuoso ristorante di New York. Nel dettaglio, la quarantenne avrebbe chiesto di riservare a lei, al marito e alle loro tre guardie del corpo, l’intero patio del ristorante, che prevedeva la presenza di 50 posti a sedere. Questa richiesta però era stata rifiutata dai gestori del ristorante perchè quella sera era già stato riservato un tavolo da 15 persone.

Harry e Meghan sono stati quidi invitati a prendere posto all’interno del ristorante come dei semplici clienti, e sono apparsi visibilmente infastiditi. Durante la loro permanenza nel rinominato ristorante newyorkese, le guardie del corpo della coppia avrebbero inoltre intimidito i presenti e proibito a tutti di scattare foto e video.