Meghan Markle, l’amica parla di una seconda gravidanza

La Duchessa di Sussex Meghan Markle, così come il marito Harry, non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia, anche dopo la nascita del piccolo Archie. Secondo alcune indiscrezioni, superato il periodo difficile alla corte di Elisabetta II e con la loro nuova vita in Canada, la cicogna potrebbe già essere in volo.

A scatenare il gossip sulla possibile gravidanza dell’ex attrice sarebbe stata una delle sue migliori amiche: Misha Nonoo. Quest’ultima e Meghan vanterebbero un profondo legame di stima e fiducia, nato sul set di Suits e continuato anche quando la seconda è volata a Londra sposando il Principe Harry. La designer ha convolato a nozze con l’uomo d’affari Mikey Hess lo scorso anno, con una cerimonia a Roma dov’era presente anche la Markle.

Misha, incinta del suo primo figlio, avrebbe rilasciato un’intervista riportata dal Daily Mail nella quale racconta anche il suo rapporto con Meghan; essa spiega che la sua amicizia con l’ex attrice si sarebbe rafforzata ancora di più poichè, in questo momento, le due possono scambiarsi tanti consigli sulla gravidanza. Inoltre, aggiunge la Nonoo, anche Meghan starebbe attraversando un periodo molto felice e magico.

Le parole della designer sono subito state interpretate come una rivelazione: i tabloid di tutto il mondo non fanno che parlare di un possibile fratellino per Archie. I più informati affermerebbero addirittura che la scelta di abbandonare la Royal Family sarebbe stata dettata proprio dal desiderio di vivere con maggiore serenità l’arrivo del secondo figlio, senza la pressione dei media.

Se i fan della coppia, notando anche il sorriso radioso di Meghan durante la scorsa uscita pubblica, sono felici e speranzosi, i sudditi inglesi non smettono di interrogarsi sul futuro di Harry. Essi, infatti, sono convinti che il matrimonio sfocerà in un irrimediabile divorzio dato dagli stili di vita troppo diversi dei due.