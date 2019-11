Meghan Markle: la duchessa ritorna sotto i riflettori per una giusta causa

Sembra che la bella duchessa di Sussex abbia delle difficoltà oggettive a restare lontana dai riflettori, dal mondo delle pagine rosa. Meghan Markle infatti ritorna alla carica, pronta di nuovo a mettersi in mostra, a far parlare di sé, con un nuovo pretesto, con tanto di nuovo look, decisamente casual.

Solo pochi giorni fa infatti la duchessa di Sussex aveva preannunciato un ritiro a vita privata, lontana dalle telecamere e dalle continue apparizioni in televisione, e sui giornali. La donna, molto probabilmente, stanca dei continui pettegolezzi, e delle forti tensioni che si sono generate negli ultimi tempi nel palazzo reale, ha deciso di schiarirsi le idee, iniziando proprio dalla vita esterna, dal mondo dello spettacolo e delle apparizioni.

Nonostante però questo annuncio di ritiro, la Markle in poco tempo si è subito contraddetta, ritornando sotto i riflettori. Mentre il marito, il principe Harry, si trova in Giappone per la finale di rugby vinta in Sudafrica, Meghan ne approfitta per spiazzare tutti e presenziare a un evento molto particolare e allo stesso tempo toccante.

La duchessa infatti ha avuto l’idea di partecipare a una evento di beneficienza e solidarietà verso le donne che versano in gravi situazioni economiche e che hanno subito violenze nella loro vita; l’evento in particolar modo si basava sul mondo della pasticceria. La Markle questa volta ha indossato un abbigliamento molto casual e poco appariscente, una semplice camicia a righe e jeans con un filo di trucco.

Da questo evento la duchessa ne ha tratto molto vantaggio, consentendole di acquisire notevoli consensi dal pubblico. Inoltre sembra che i rapporti, col tempo, stiano in netto miglioramento anche sul versante familiare, dove pare che di recente la duchessa di Cambridge Kate Middleton abbia chiamato Meghan nel tentativo di ripianare le divergenze passate, e di sostenerla in questo momento difficile per lei.

Con ogni probabilità infatti, pare che i duchi di Sussex abbiano tutte le intenzioni di trasferirsi definitivamente, abbandonando il Regno Unito; le intenzioni della famiglia infatti, sono quelle di trasferirsi negli Stati Uniti (dove a breve i dirigeranno per visitare la madre di Meghan), oppure attuare un trasferimento in Sudafrica, dove pare che i due abbiano trovato il posto molto confortevole.