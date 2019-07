Meghan Markle, la duchessa di Sussex torna a lavorare

Madre, moglie, duchessa ed attrice, sono tanti i volti di Meghan Markle, che la vedono sempre al centro dell’attenzione. La bella attrice infatti non smette mai di far parlare di sé da quando ha detto quel famoso “si”, prendendo in marito il principe Harry e divenendo di fatto un membro della famiglia reale.

I tabloid inglesi infatti non perdono mai occasione per trovare delle notizie che riguardano la duchessa, la quale è stata in grado anche di oscurare i duchi di Cambridge, William e Kate; solo qualche settimana fa infatti, la bella Meghan fu tanto criticata per il modo con cui spendeva i fondi monetari delle casse reali per la ristrutturazione della nuova residenza in cui la famiglia di Harry andrà a vivere, spendendo l’astronomica cifra di ben 2 milioni di euro.

Oggi a distanza di poco tempo si ritorna a parlare della Markle, in quanto pare abbia deciso di intraprendere una nuova carriera lavorativa, questa volta lontano dalla cinepresa. Infatti Meghan non continuerà la sua carriera da attrice, bensì farà parte della rivista Vogue UK. Secondo quanto riportato da “People” la Markle infatti curerà il numero di settembre di Vogue, numero che rappresenta di fatto il più importante e letto dell’anno.

In controtendenza pare che Meghan non abbia intenzione di essere fotografata per divenire donna copertina della rivista, infatti pare abbia deciso di fotografare 15 donne che lei ammira; donne provenienti da ogni ambito culturale, benessere, politica, attivismo e cambiamenti climatici, dove il tema scelto infatti appare essere “le forze del cambiamento“.

È stato scelto il fotografo Peter Lindbergh per fotografare le 15 donne e la Markle vuole imprimere un chiaro messaggio di purezza e naturalezza, infatti ha espresso una precisa richiesta in merito: “Voglio che siano visibili le rughe“. Non è una completa novità che una duchessa intraprenda una collaborazione per Vogue Uk, infatti anche nel 2016, Kate Middleton divenne protagonista del centenario della medesima rivista.