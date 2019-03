Meghan Markle incinta fotografata con un miniabito troppo corto e spettinata

La duchessa del Sussex Meghan Markle, dopo aver lasciato a casa il maritino Harry e dopo essergli stata accanto sul palco della Wembley Arena. partecipa ad un meeting riguardante il “The Queen’s Commonwealth Trust” presso il prestigioso King’s College a Londra, in occasione dell‘8 marzo e quindi della Giornata Internazionale della Donna.

Meghan Markle è già nota ai più per tutte le contraddizioni che ci sono state in passato, per i falsi allarmi e le diverse malignità dette sul suo conto.Buckingham Palace infatti è già in subbuglio. Inoltre il Royal Baby tanto atteso in Inghilterra potrebbe nascere prima del previsto.

Nonostante i timori di Buckingham Palace per questa nascita prematura del Royal Baby, la duchessa Meghan non riesce proprio a stare a casa a riposo anche perchè l’occasione questa volta è davvero unica ed imperdibile.

Meghan inotre è stata appena nominata dalla regina Elisabetta II vice-presidente del “The Queen’s Commonwealth Trust” ed il marito Harry d’Inghilterra ne è già il presidente. Il look questa volta sembra essere davvero poco convenzionale per il suo ruolo istituzionale. La duchessa Meghan Markle infatti ha speso oltre 130.000 euro in vestiti per indossarli soltanto tre giorni.

Dopo le recenti polemiche nel Regno Unito riguardo alle sue spese folli e senza criterio in fatto di abiti, la Duchessa del Sussex Meghan Markle indossa un miniabito di colore bianco e nero esageratamente corto per il ruolo che svolge e la sua gravidanza. Inoltre, grazie all’abitudine che ha la Duchessa di accavallare le gambe, la lunghezza dell’abitino viene evidenziata ancora di più.

Anche l’acconciatura della Duchessa è stata criticata dai più poichè tutt’altro che curata e precisa come dovrebbe essere per una reale.

Insomma Meghan Markle sembra fare di tutto per irritare sempre di più Sua Maestà la regina Elisabetta II e far parlare di sè tutto il popolo.