Meghan Markle: il fratellastro Thomas Jr le chiede scusa dalla casa del Grande Fratello Vip

Thomas Markle Jr si è scusato pubblicamente in televisione con la sorellastra Meghan Markle ed il Principe Harry per le parole scritte prima del matrimonio reale tra i due. Le scuse arrivano dalle telecamere del Grande Fratello VIP Australia, al quale l’uomo sta partecipando come concorrente.

Nel 2018 il 55enne Thomas vendette ai media una lettera aperta rivolta al Principe Harry dove lo intimava di non sposare Meghan, che descriveva come “logora, superficiale e presuntuosa“, definendola “la donna sbagliata per te” e aggiungendo che era un’attricetta di serie C che si mascherava da principessa e che si sarebbe presa gioco di lui. Nella puntata di lunedì del reality, l’uomo ha scritto un’altra lettera aperta in cui ha rivelato che le parole dure “venivano da una parte oscura e ferita” del suo cuore, insistendo di non essere una persona cattiva.

È stato il concorrente Luke Toki a suggerire a Thomas di scrivere un’altra lettera alla coppia per esprimere il suo rimorso, che poi Markle ha letto in diretta durante l’episodio di lunedì sera. “Cari Meghan ed Harry, la prima cosa che voglio dire ad entrambi è che mi dispiace dal profondo del mio cuore per la lettera orribile e cattiva che vi ho scritto prima del matrimonio“, esordisce nel suo nuovo messaggio.

Thomas ha ammesso di avere scritto la lettera perché era ferito dal fatto che avesse sentito dire che Meghan lo aveva descritto come un lontano parente.”Ero molto ferito e confuso perché condividevamo un bellissimo legame quando siamo cresciuti insieme. So che è stato immaturo e sbagliato e me ne pento“. Nonostante abbiano avuto contatti durante l’infanzia, in età adulta i rapporti tra Meghan ed i fratellastri nati dal padre Thomas sono sempre stati distanti.

“Quando la tua relazione con Harry è stata svelata al mondo, la mia vita è diventata pubblica, siamo diventati figure famose nottetempo. Lasciami dire che è stato molto stressante” continua Thomas Jr nella sua lettera aperta. L’uomo ammette che col senno di poi vorrebbe tornare indietro e cambiare tutto. “Non avrei dovuto parlare dei miei sentimenti ai media, è stato il più grande errore della mia vita“.