Meghan Markle, il commento agghiacciante: "Finirà allo stesso modo di Lady D"

Un presagio di per sé tremendo, che può diventare ancor più agghiacciante se a pronunciarlo è una fonte vicina alla Royal Family inglese. Eppure, sono davvero queste le parole che Tom Bower, affermato giornalista e biografo reale, ha scandito durante un’intervista per il magazine femminile Vanity Fair.

Il sottotesto è chiaro: suona come un malaugurio, sebbene trattasi di un semplice presentimento. Tom Bower, biografo 73enne che da anni si occupa delle dinamiche familiari a Buckingham Palace, non lesina stilettate alla moglie del Principe Harry, la quale – secondo il suo personale punto di vista – starebbe avendo non poche difficoltà con il protocollo della Royal famly.

Stando a ciò che ha dichiarato Tom Bower, Meghan Markle starebbe assumendo un comportamento molto simile a quello assunto dalla defunta madre di Harry, Lady Diana. “Finirà allo stesso modo di Lady D”, tuona dalle colonne di Vanity Fair.

Nell’intervista per la popolare rivista, il biografo ha commentato l’inesperienza di Meghan: “Il problema è che sta cercando di comportarsi come Diana. Sta cercando di ritagliarsi un nuovo ruolo e la tragedia di questa storia è che finirà allo stesso modo, a meno che qualcuno non passi da Palazzo e le dica ‘Qui le cose funzionano così’ “.

Un destino ormai segnato quello di Meghan Markle. Tom Bower è più che certo del fatto che la sensuale duchessa del Sussex stia avendo non pochi problemi a guadagnarsi la fiducia della Regina Elisabetta. Il motivo? Secondo il suo parere, sarebbe tutta una questione di tempra e personalità.

Ambedue amatissime in Inghilterra e ambedue destinate ad una sorte infausta. Le sue parole stanno condizionando parecchio l’opinione pubblica e il commento agghiacciante dello schietto giornalista sta facendo inevitabilmente torcere il naso ai sudditi inglesi. In attesa che il 73enne si ricreda e rettifichi le proprie malaguriose dichiarazioni, gli inglesi incrociano le dita.