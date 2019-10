Meghan Markle: i suoi amici inglesi le suggerirono di non sposare il principe Harry

Meghan Markle, moglie del principe inglese Harry e mamma del piccolo Archie, si è confessata insieme al marito, durante l’intervista rilasciata al regista e amico di Harry, Tom Bradby. La coppia reale, che è sposata da circa un anno e mezzo, durante questa intervista si è messa a nudo, rilasciando particolari scottanti.

Se Harry ha dichiarato che il rapporto con il fratello William non è più quello di un tempo e che i due si vedono meno, non confessando però la motivazione alla base di tutto ciò, Meghan ha invece raccontato che i suoi amici inglesi le hanno suggerito, una volta appresa la notizia, di non sposare il principe Harry.

Prima di Meghan è stata Lady Diana ad abituare il pubblico con rivelazioni scottanti, come quando dichiarava che il suo matrimonio veniva vissuto in tre, lei, Carlo e Camilla. Oggi a confessarsi è la nuora, ex attrice americana e duchessa. Meghan ha infatti dichiarato: “I miei amici inglesi, una volta appresa la notizia, mi dissero subito che era una cosa bellissima, ma non avrei dovuto sposarlo. Se lo avessi fatto, i giornali inglesi mi avrebbero distrutto la vita. Ma io sono andata dove mi ha portato il cuore e continuo a farlo“.

Il secondogenito di Carlo e Diana, facendo parte della famiglia reale inglese è naturale che sia sempre al centro dell’attenzione. Il giovane che è cresciuto senza la mamma (persa quando era ancora un bambino), morta durante un incidente stradale, la notte del 31 agosto 1997, a Parigi, ha attirato su di sé diverse voci di “gossip” e non.

Per ammissione dello stesso Harry è normale che si è sempre sulla bocca di tutti e Meghan che all’epoca non credeva che la cosa fosse così pesante, rispose ai suoi amici: “Sono americana a noi non succedono queste cose“. E invece avevano ragione loro e con il tempo si è ricreduta, facendo i conti con questa realtà ingombrante.