Meghan Markle: Harry si ribella e trasgredisce alle imposizioni della moglie

Mentre Meghan Markle si divideva tra il piccolo Archie ed il grembiule da pasticcera, lavorando in una pasticceria a sostegno delle donne in difficoltà, lo scorso weekend, il Principe Harry è volato in Giappone per tifare l’Inghilterra nella finale di rugby contro il Sudafrica. Ed è proprio lì che il Duca di Sussex sarebbe stato beccato in flagrante con una bottiglia di birra in mano, andando contro al volere della moglie.

Rimasto solo e volato lontano dalla moglie e dagli obblighi coniugali, Harry, si è lasciato andare trasgredendo ad una delle regole salutiste che la moglie Meghan Markle avrebbe imposto dopo essere rimasta incinta di Baby Sussex: evitare di bere alcolici. Il divieto, forse, non è stato troppo gradito da Harry, Re non di Inghilterra ma sicuramente delle feste, almeno fino a qualche anno fa.

Il Principe Harry credeva di potersi bere una birra in santa pace negli spogliatoi, ma la notorietà che lo precede gli ha giocato un brutto scherzo: il ragazzo, infatti, è stato immortalato mentre brinda con la squadra, mostrando al mondo che non è intenzionato ad eliminare del tutto l’alcol dalla sua dieta.

A gettare benzina sul fuoco sarebbe stato anche l’esperto di Corte Neil Sean che, osservando Harry con la bottiglia in mano ha commentato scherzando al Today Show: “Non so come sia andata a finire quando è tornato a casa da Meghan.” Sempre secondo l’esperto, il Duca di Sussex non toccherebbe alcolici da quasi un anno.

Chissà se Meghan davvero non ha gradito il comportamento del consorte o se, per una volta, ha deciso di passarci sopra. Meghan Markle sembra essere molto intransigente verso il marito, al quale vorrebbe imporre uno stile di vita sano: la donna, infatti, ha chiesto ad Harry di seguire una dieta prevalentemente vegertariana e di svolgere regolare attività fisica. Il Duca avrebbe accettato di buon grado il cambiamento, comprendendo che tale stile di vita giova alla salute ma, evidentemente, troppe regole vanno strette anche a lui.