Meghan Markle, Harry e Archie vanno in America

Tempo di vacanze per i Sussex: con la fine delle Celebrazioni del Remembrance Sunday, per Meghan ed Harry finiscono gli impegni ufficiali di corte e decidono di volare a Los Angeles, patria della bella attrice. Non è ancora noto il giorno in cui la famiglia partirà per l’America, ma si pensa sia un giorno di questa settimana; non è noto neppure quanto tempo resteranno negli Stati Uniti, ma si presuppone il più possibile considerando che, nel comunicato ufficiale, hanno dichiarato di volersi prendere una pausa di sei settimane.

Per la famiglia, questo, sarà il primo viaggio in America da quando Meghan ed Harry sono sposati: a settembre, la Duchessa, aveva già fatto una toccata e fuga negli States, ma solo con il figlioletto Archie, come dichiarato erroneamente dall’amica Serena Williams. La coppia ha dichiarato, però, che il Natale lo trascorreranno a Sandrigham con la Regina.

Una volta giunti oltreoceano, i Sussex, staranno sicuramente qualche giorno a Los Angeles, città dove vive Doria Ragland, mamma della Markle e nonna del piccolo Archie. Ma Los Angeles è anche Hollywood e Meghan ce l’ha nel sangue: non solo perchè suo padre era il direttore delle luci e della fotografia di numerosi programmi tv, ma soprattutto perchè lei stessa è stata un’attrice affermata.

I più informati affermerebbero che i Duchi starebbero approfittando di questo viaggio per cercare casa: la Markle infondo è la classica ragazza californiana, cresciuta sotto il sole della terra dove tutto è possibile e realizzabile, e sentirebbe molto la mancanza di tutto questo nella piovosa Inghilterra. L’idea, sempre stando a quanto riferito dai commoner più informati, sarebbe quella di avere una casa fronte oceano da considerare un rifugio, quando la vita a Frogmore Cottage diventa troppo stressante.

Il viaggio, quindi, sarebbe anche un’occasione per Harry per comprendere se sarebbe felice in quella nuova vita, lontano da Londra, vicino alle amiche famose della moglie, dove magari potrebbe vantare una maggiore privacy. Infondo Harry si sarà posto la domanda: dal momento che non è lui l’erede al trono, potrà scegliere dove vivere? Soprattutto se la scelta sarebbe finalizzata a godersi appieno la famiglia. Inoltre, il sogno americano, aveva convinto perfino Lady Diana.