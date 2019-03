Meghan Markle ha ricevuto uno scioccante messaggio di Diana dall’aldilà

A poche settimane dalla nascita del royal baby dei duchi di Sussex, sta facendo scalpore quello che è il presunto messaggio che la principessa Diana avrebbe inviato dall’aldilà a Meghan Markle.

Ad aver rivelato il contenuto delle parole proferite dall’ex moglie del principe Carlo sono state Terry e Linda Jamison, due sorelle gemelle che nel 1999 predissero l’attacco al World Trade Center. Ora le due donne, intervistate dal Daily Star, hanno dichiarato di avere una missiva per Meghan inviata dalla suocera che non ha mai avuto modo di conoscere di persona.

Stando alla testimonianza delle due sensitive, Lady D sarebbe estremamente felice della nascita del nipote. “Io sono al settimo cielo per via dell’imminente arrivo del tuo primogenito. Tuo figlio sarà molto vicino ai figli di Will e Kate e vedo che faranno tantissime attività insieme” ha fatto sapere la compianta madre di Harry e William, morta in un incidente stradale il 31 agosto 1997.

La principessa triste ha poi aggiunto che il futuro royal baby porterà felicità e gioia all’interno della famiglia reale. E dopo aver affermato che l’intero mondo si innamorerà di lui, ha messo in guardia la nuora dai possibili coinvolgimenti e dalle influenze della sua famiglia. Sul punto è però sicura che la prontezza di spirito di Meghan, permetterà di superare qualsiasi tipo di ostacolo.

Diana si è poi rallegrata per l’unione di suo figlio con l’ex attrice di Suits. “Mi riscalda il cuore vedere quanto felici tu ed Harry apparite, e questo è un tipo d’amore puro e sincero”. Inoltre ha aggiunto che la coppia è protetta dal cielo, ciononostante non mancheranno i momenti di difficoltà che dovranno essere in grado di affrontare insieme. Da qui Diana Spencer ha voluto elargire un consiglio che suona quasi come una profezia. Dopo averle chiesto di prendersi il tempo necessario per riposare, le ha ricordato che saranno in tanti a voler esprimere la propria opinione sulla sua maternità. In conseguenza di ciò, la ricetta giusta sarebbe semplicemente una: “non provare a essere perfetta come feci io. Ricordati, la stampa ingrandisce ogni percezione d’errore e tu non puoi e non devi provare a piacere a tutti. È una ricetta per la pazzia”.