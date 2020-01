Meghan Markle: firmato il suo primo contratto con la Disney

Momenti di grande fervore circonda il mondo dei reali d’Inghilterra; dopo l’annuncio ufficiale dei duchi di Sussex composti da Meghan Markle ed il principe Harry, non si fa altro che parlare della coppia e di quanto abbiano destabilizzato l’armonia nella corona. Come se non bastasse, a corroborare la situazione già estremamente delicata, è stata anche la partenza repentina della coppia di coniugi per il Canada, dove hanno passato le vacanze natalizie lontano dai Windsor.

Di certo questa non è per nulla una manovra mediatica per acquisire notorietà, che di certo non hanno bisogno. L’intento dei duchi di Sussex appare più fermo che mai, acquisire la giusta indipendenza rappresentativa ed economica. E proprio sull’aspetto economico che Meghan Markle ha battuto il ferro finchè è caldo; infatti nel tentativo di acquistare l’indipendenza economica tanto desiderata, l’attrice di Hollywood ha preso la sua decisione più saggia, ritornare nel mondo del cinema.

A tal proposito, in pochissimo tempo la duchessa ha ricevuto un contratto davvero importante da uno dei colossi aziendali più grandi del mondo: la Disney. Pare che l’azienda cinematografica abbia stipulato un contratto con la Markle in qualità di doppiatrice per una progetto ancora altamente top secret.

Non solo ma sembra che in realtà Meghan abbia iniziato a lavorare al progetto già da qualche tempo, prima di annunciare l’allontanamento definitivo dalla corona. Ovviamente il contratto della Markle non è stato scevro di condizioni. Infatti un’iniziativa molto pregevole, anche per acquisire una buona impressione nei confronti del pubblico, è stato quello di devolvere interamente il guadagno del suo progetto con la Disney, alla “Elephants Without Borders” una società di tutela degli animali sottoposti a bracconaggio.

Intanto sono ancora in piena fase di transizione sia Meghan che Harry, in una fase di cambiamento, sia lavorativo ma anche di assetto di vita, e solo il tempo saprà dare ragione alla loro scelta, a dir poco coraggiosa, che mai si era visto prima nella storia di palazzo Reale.