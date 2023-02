Ascolta questo articolo

Dopo che la serie animata “South Park” ha dedicato un episodio al Principe Harry e a Meghan Markle, i media britannici avevano ipotizzato che la coppia potesse decidere di denunciare i creatori dello show. A smentire questa voce, definendola “totalmente priva di fondamento“, è il portavoce della coppia.

L’episodio di “South Park” incriminato, intitolato “Worldwide Privacy Tour“, è andato in onda in America lo scorso mercoledì ed era incentrato su un fantomatico “principe del Canada” e sua moglie, che si stabiliscono nella città immaginaria del Colorado nella quale è ambientato lo show.

Le somiglianze dei personaggi con Harry e Meghan erano difficili da ignorare, a cominciare dai capelli e la barba rossicci del principe fino all’abito rosa e al cappello della moglie, una diretta corrispondenza con il completo indossato da Meghan alla cerimona della ‘Sfilata della bandiera’ del 2018. Durante lo show, i personaggi esibivano cartelli che leggevano “noi vogliamo la nostra privacy” e “smettetela di guardarci“, mentre viaggiavano in diverse località del mondo.

Un portavoce di Meghan ed Harry ha categoricamente smentito le notizie secondo cui la coppia stia perseguendo un’azione legale contro lo show. “È tutto francamente senza senso. Notizie totalmente prive di fondamento e noiose“, ha dichiarato il portavoce alla rivista americana People.

Il principe Harry, 38 anni, e Meghan, 41 anni, si sono ritirati dai loro ruoli reali nel 2020 prima di trasferirsi in California, lo stato natale di Meghan. Nella loro famosa intervista del 2021 con Oprah Winfrey, Meghan ha affrontato le invasioni della privacy che la loro famiglia aveva subìto. In risposta a una domanda sul fatto che lei e Harry avrebbero dovuto aspettarsi di perdere la privacy a causa del loro status reale, Meghan aveva detto: “Penso che tutti abbiano un diritto fondamentale alla privacy. Fondamentale. Non stiamo parlando di qualcosa che nessun altro si aspetterebbe“.