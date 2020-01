Meghan Markle è tornata in Canada senza Harry

Due fulmini a ciel sereno, o quasi, prima la dichiarazione di allontanamento dai doveri Reali, lasciando il ruolo di Senior Royals, e poi Meghan che parte da sola per il Canada. La news, che inizialmente ha lasciato tutti a bocca aperta, è arrivata da People Magazine: la Markle vola in Canada, lasciando solo Harry ad affrontare i malumori della famiglia, ma solo perchè a Vancouver aveva lasciato il figlio Archie.

Infatti, il piccolo, di soli otto mesi, non sarebbe tornato in Inghilterra con mamma e papà; nessuna fuga, quindi, solo il più che lecito desiderio di tornare da Archie, che i due avevano deciso di lasciare, probabilmente per non stressarlo con un ulteriore volo, con una tata e forse con Jessica Mulroney, grande amica di Meghan. La nuova vita tra Londra e Nord America, annunciata tramite un post sul loro profilo Instagram, sembra già iniziata.

Il cambiamento, che ha lasciato sguardi tesi tra gli altri membri della Royal Family, deriverebbe da una voglia di indipendenza su tutti i fronti: dalle persone da frequentare, alla gestione delle entrate finanziarie, fino al luogo dove vivere. Il mondo social si è diviso a metà: se molti amici vip appoggiano la scelta della coppia, tanti altri considerano la coppia quasi ingrata nei confronti delle famiglie d’origine.

I cinguettii di Twitter, invece, non si fermano un attimo chiamando la ex attrice californiana Hurricane Meghan; uragano, come quello che, da quasi due anni, sta sconvolgendo le vite reali inglesi. I più maligni, addirittura, affermano che la Duchessa di Sussex distruggerà la famiglia Reale, proprio come il pericoloso ciclone tropicale fa con tutto quello che incontra.

La Regina, che probabilmente sperava anche di abbracciare il suo nipote più piccolo, dev’essere furiosa anche se, secondo i ben informati, non farà perdere il titolo ad Harry e Meghan. Non resta che attendere i prossimi sviluppi, le decisioni di Carlo e William e, soprattutto, il rientro a Londra di tutta la famiglia Sussex.