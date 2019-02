Meghan Markle e il principe Harry insieme nel giorno di San Valentino

Al di là di quanto dicevano le chiacchiere dei media, Meghan Markle e Harry hanno trovato il loro momento per vivere insieme il giorno di San Valentino. Nessuno ci avrebbe creduto il Principe Harry si trovava in un igloo, in Norvegia, con la foto del matrimonio alle pareti, lei, Meghan Markle a casa, ad attenderlo.

Su Instagram giravano le foto di Meghan Markle e Harry, separati nel primo San Valentino da sposati, suscitando critiche e chiacchiere. Ma la realtà era già un’altra. Harry aveva organizzato il modo per farsi perdonare.

San Valentino tra impegni e amore

Era dovere del principe Harry visitare la base militare in Norvegia. Secondo alcuni, scrive amica.it, doveva “mostrare alla Russia che il Polo Nord non è solo “roba sua””. Di qui la scelta obbligata di allontanarsi da Nottingham Cottage, a Kensingon Palace nel giorno di San Valentino. Harry, mentre erano fidanzati, aveva portato Meghan Markle in Norvegia. Questa volta però, ha dovuto andarci da solo. Questa scelta, caricata del fatto che la coppia è in attesa del loro primo Royal Baby, ha colpito i social.

I soldati della base militare in Norvegia hanno cercato di addolcire la momentanea separazione di Harry da Meghan Markle allestendo una galleria fotografica con foto del loro matrimonio all’interno dell’igloo della base con tanto di musica e candele. Il Principe l’ha apprezzata molto. Ai militari Harry avrebbe detto “Siete proprio strambi”, poi ha aggiunto: “Grazie per avermi invitato nel vostro santuario privato… È romantico”. Il Principe si è poi assicurato che i soldati si fossero resi vicini alle loro fidanzate e mogli inviando loro regali e fiori.

Terminati i festeggiamenti per i 50 anni della base artica, il Principe è tornato con aereo privato a Londra. Ad aspettarlo, per cena, c’era la duchessa Meghan Markle. Tutto il resto, cena, regali, candele… è lasciato alla fantasia di ciascuno.