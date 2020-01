Meghan Markle: dimentica il patto con la Regina e racconta la distanza con Kate Middleton

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Secondo me, oggi più che mai, l'amore in una coppia è tanto forte e tanto debole allo stesso tempo. Per l'amore si è pronti a tutto, l'amore non sottostà ad alcuna regola se non a quelle che lui stesso detta. Quando fa dimenticare che la nostra vita è legata anche ad altre persone allora la sua fortezza, secondo me, diventa una debolezza, perché rompe i rapporti.