Meghan Markle di nuovo incinta: il principe Harry in lacrime

Ancora una volta il magazine Americano “Life&Style” è sempre sul pezzo: infatti la famosa rivista ha rivelato una notizia che in molti attendevano con ansia. Pare infatti che, secondo una fonte molto vicina alla famiglia reale, la duchessa di Sussex Meghan Markle sia di nuovo incinta. Ovviamente un ulteriore gravidanza a distanza di così poco tempo appare essere un fulmine a ciel sereno per tutti, dove è pur vero che attendevano che la duchessa ritornasse in dolce attesa, ma non in tempi così celeri.

Pare inoltre che il principe Harry, nell’apprendere la notizia, sia stato così felice da scoppiare in lacrime; secondo la fonte infatti, sono tanti gli indizi che fanno capire che la duchessa sia in attesa di un nuovo bambino, infatti riporta: “Meghan evita l’alcol e desidera patatine e cioccolato, due alimenti che di solito non mangia“.

Ovviamente nulla ancora di ufficiale viene trapelato dalla famiglia reale, ma pare che di recente, durante il viaggio in Africa, la duchessa ha sofferto molto spesso di nausee varie, tipico segno di una gravidanza, considerando anche il fatto che durante tutta la permanenza in Africa, Meghan ha sfoggiato abiti prevalentemente morbidi e larghi, volti a coprire delle curve di troppo.

Non è mai stato in effetti un mistero che la coppia di coniugi reali avessero intenzione di avere un altro bambino, preferibilmente femmina, così da fare compagnia al piccolo Archie (nato Maggio); inoltre pare che sia stato voluto il fatto che la Markle risulti incinta in tempo così ristretti dall’ultimo parte, consentendo in tal modo di crescere i bambini insieme, ed essere così coetanei, avendo modo di legare in maniera più forte tra loro, come è successo con i figli dei duchi di Cambridge, Charlotte, George, Louis.

Proprio in riferimento ai duchi di Cambridge, in realtà la speranza di Meghan ed Harry è anche un riavvicinamento a William e Kate, cercando di ripianare le dispute che di recente ha visto protagonisti proprio i due fratelli, e magari la nascita di un altro bambino potrebbe essere il primum movens per una pace duratura.

Per quanto riguarda invece l’eventuale nome del futuro pargolo, pare che si conoscano già le eventuali intenzioni dei genitori: infatti se nascerà una bambina, si chiamerà Elizabeth, in onore della bisnonna, mentre se dovesse essere un altro maschio, il bambino si chiamerà Oliver.