Meghan Markle dalla parte delle donne: le potenti parole e la frecciata alla famiglia reale

Meghan Markle, dopo essersi ritirata dalla vita di corte insieme al marito il Principe Harry, ha pronunciato il suo primo discorso ufficiale. Durante il convegno in forma virtuale “Girl Up Global Leadership Summit“, è stato mandato online un video della Markle durante il quale ha parlato di diritti e uguaglianza. Al convegno, insieme a lei, erano presenti anche altre personalità di spicco: Michelle Obama, Priyanka Chopra Jonas e Hillary Clinton.

Meghan Markle ha lanciato un messaggio forte e chiaro alle donne: “Fate sempre la cosa giusta anche quando è difficile e impopolare“. Parole che hanno colpito molto, non solo il pubblico che la stava seguendo in quel momento, ma in generale la stampa inglese che ha visto in quelle dichiarazioni una sorta di frecciatina rivolta alla famiglia Reale.

Le parole di Meghan Markle

Un sottinteso messaggio che voleva gridare quanto la sua scelta di allontanarsi da quel mondo quasi surreale, sia stata una decisione difficile, quanto ineluttabile. Il suo discorso continua e diventa sempre più incisivo e determinato: “Il mondo online ha il potere di aiutare oltre a quello di far danno. Ci saranno sempre voci negative e a volte queste vi sembreranno cosi forti da farvi male. Ma voi potete e dovete alzare la voce per sommergere del tutto quel rumore. Perché solo di rumore si tratta“.

Sembra quasi uno sfogo personale, un voler mettere in chiaro quanto la decisione di trasferirsi a Los Angeles con marito e il piccolo Archie abbandonando Buckingham Palace, sia stata una scelta sofferta che le ha causato critiche e momenti di sconforto. Proprio per questo motivo ora è pronta a dire al mondo di non ascoltare chi è sempre pronto a criticare, ma di andare avanti per la propria strada.

“I leader dipendono da voi più di quanto voi dipendiate da loro e loro lo sanno. La maggior parte di questi leader non ascoltano a meno che non siano obbligati a farlo“, continua sempre più convinta delle sue affermazioni e incoraggia “Potete fare la differenza” citando anche il Dalai Lama: “Non è sempre facile sapere cosa fare e la paura può paralizzarci, ma non dobbiamo mai sottovalutare la nostra abilità di spingerci oltre la paura“. Conclude l’intervento con una promessa e cioè che lei e il marito saranno sempre pronti a sostenere e incoraggiare chiunque ne abbia bisogno.