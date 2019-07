Meghan Markle, critiche per come tiene in braccio il piccolo Archie

Duchessa di Sussex, attrice, madre di Archie e moglie di Harry, Meghan Markle in un modo o nell’altro pare essere sempre al centro dell’attenzione. Inizialmente, agli esordi del matrimonio con il principe, le principali paure di Meghan erano incentrate sull’attenzione mediatica che creavano i cognati, i duchi di Cambridge, William e Kate; infatti Meghan temeva di restare sempre un passo indietro rispetto alla coppia reale e che mai avrebbe potuto acquisire la notorietà che tanto sperava, ma a quanto pare, nei fatti si sta rivelando l’esatto opposto.

Infatti la Markle è sempre al centro delle principali riviste inglesi e internazionali; proprio in questi giorni di fatto è stata fotografata mentre ha prensenziato, insieme al piccolo Archie, al Billingbear Polo Club in Wokingham, ad una partita di polo a scopo benefico in cui Harry e William si sono sfidati.

Le foto scattate dai paparazzi hanno in realtà una particolarità, infatti sembrano essere le prime foto scattate con pose naturali della neo mamma insieme al bambino, che ha compiuto da poco 2 mesi, in quanto in precedenza le foto fatte insieme al bambino erano tutte foto di rito, una volta dettate dal battesimo di Archie, ed altre per la presentazione ufficiale del royal baby al pubblico.

Ciononostante pare che Meghan è stata anche pesantemente criticata per come teneva in braccio Archie, in quanto sembrava un pò in difficoltà; secondo molti, infatti, pare che il bambino non stesse in una posizione comoda e che sarebbe potuto cadere da un momento all’altro. Il pubblico dei social, inoltre, ha criticato la donna per non aver fatto indossare al piccolo un cappellino in una giornata così soleggiata.

Dall’altra parte invece Kate non sembrava affatto curarsi della faccenda, limitandosi ad osservare e sembrando divertita nel guardare il piccolo Louis, suo figlio, che scherzava col cuginetto. Ovviamente le critiche verso Meghan sono state mosse per lo più da haters della duchessa, ma in molti hanno anche difeso la neo mamma, affermando che in realtà ha sempre tenuto il bambino all’ombra, esponendolo al sole solo per pochissimo tempo e con tanto di crema solare.