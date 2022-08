Meghan Markle compie 41 anni: gli auguri dai Reali Inglesi con una eclatante eccezione

Ascolta questo articolo

Meghan Markle festeggia oggi 41 anni, ed ha ricevuto sui social media gli auguri da parte della famiglia reale inglese, con una vistosa eccezione che sta facendo scatenare i media inglesi.

A dare inizio ai festeggiamenti sono stati i cognati di Meghan, Kate Middleton ed il Principe William, che sul loro account Twitter ufficiale hanno condiviso: “Auguriamo un felice compleanno alla Duchessa del Sussex“. Ad accompagnare il tweet, una immagine di Meghan nella sua ultima apparizione pubblica in Inghilterra, in occasione dei festeggiamenti del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

A seguire sono arrivati gli auguri dei suoceri, il Principe Carlo e la Duchessa Camilla, che hanno condiviso una immagine della Markle dalla stessa occasione, postando un messaggio di auguri accompagnato dall’emoji di un palloncino rosso. La foto risale alla visita alla Cattedrale di San Paolo del 3 giugni, dove Meghan ed il marito, il Principe Harry, hanno partecipato alla Messa di Ringraziamento in onore della Regina Elisabetta.

Ed è per ora proprio la Regina Elisabetta la grande assente negli auguri a Meghan. I social media della Regina infatti, non hanno al momento fatto alcuna menzione del compleanno della moglie del nipote, come notato a grandi titoli dai tabloid britannici. A giugno, il Duca e la Duchessa del Sussex ha trascorso alcuni giorni a Londra, in occasione dei festeggiamenti per i 70 anni al trono di Elisabetta II, occasione nella quale la Regina ed il Principe Carlo hanno potuto vedere per la prima volta la nipotina, nata nel mezzo della Pandemia.

Meghan trascorrerà il giorno del compleanno privatamente insieme al marito Harry e ai loro due figli, Archie di 3 anni e Lilibet di 1 anno. Da quando Harry e Meghan hanno lasciato il ruolo di membri senior della famiglia reale inglese nel 2020, vivono a Montecito, in California, concentrando i loro sforzi sulla Fondazione di beneficenza Archewell.