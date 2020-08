Meghan Markle compie 39 anni, ecco cosa le ha riservato la cognata Kate

Ha appena compiuto trentanove anni, la ex Duchessa del Sussex, sta quindi per lasciare il decennio dei 30 per approdare a quello dei 40. Ma non è questa la notizia di cui vogliamo parlare oggi qui. La cognata, Duchessa di Cambridge, non ha proprio potuto fare a meno di spiazzare tutto il mondo, rubando così la scena alla festeggiata stessa. Infatti, quest’anno Meghan ha festeggiato il proprio compleanno in un ambiente totalmente diverso da quello dell’anno precedente.

Infatti, sono diversi mesi che lei ed il principe Harry d’Inghilterra si sono trasferiti negli Stati Uniti d’America e quindi sono molto lontani da Buckingham Palace e dalle grinfie della Royal Family, nonchè dal palcoscenico inglese. I rapporti in questo momento tra la ex Duchessa ed il principe rispetto alla Royal Family sono molto tesi, in modo particolare dopo che è stata pubblicata una biografia non autorizzata su di loro nelle scorse settimane.

Questa biografia infatti, sembra non essere stata scritta da un “insider” o comunque con l’aiuto di questo. La stessa però, svela diversi segreti scottanti della Royal Family, la cui pubblicazione ha messo di nuovo in crisi i già tenui rapporti tra gli ex Sussex e gli altri componenti della Royal Family stessa. Alcuni ipotizzano che gli stessi Harry e Meghan abbiano aiutato a scrivere la biografia.

Durante il compleanno di Meghan, la cognata Kate ha voluto fare un bellissimo gesto, molto sentito. Tutto ciò nonostante, a detta di molti, la Duchessa di Cambridge sia sempre stata causa dei problemi della Royal Family. Arrivano quindi puntualissimi gli auguri alla cognata nel giorno del suo compleanno. Infatti, già dalle prime ore del giorno, sull’account di Kensington Palace, è comparso un post in cui Kate e William augurano un felicissimo compleanno alla Duchessa del Sussex.

Tuttavia, non sono stati solo Kate e William a fare gli auguri alla Duchessa ma anche Carlo e Camilla e la regina stessa, sui rispettivi account ufficiali. Ciò dimostra comunque la stima e l’affetto che la Royal Family nutre ancora nei confronti di Meghan e Harry, i quali sono usciti dalla vita di corte per cercare una vita più sobria e tranquilla negli U.S.A insieme ai figli.