Meghan Markle avrebbe manipolato il principe Harry, allontanandolo dalla famiglia reale

La scelta di Harry e Meghan di abbandonare la famiglia reale inglese, oltre a far molto discutere, ha lasciato di stucco i sudditi di Sua Maestà. A quanto pare però, non tutti ne sarebbero rimasti stupiti, anzi, stando a quanto riportato da una fonte anonima, fin dall’inizio la Duchessa del Sussex avrebbe manipolato il marito Harry nel tentativo di allontanarlo dalla Royal Family.

L’insider reale che per l’occasione ha rilasciato un’intervista esclusiva a Page Six, oltre a far presente che il matrimonio con Meghan Markle ha profondamente cambiato il secondogenito di Lady D, ha anche aggiunto che il suo punto di vista rispecchia il “comune sentire a Corte, dove tutti che credono fermamente che sia stata la Markle a convincere Harry a lasciare la Famiglia reale in cui è da sempre benvoluto”.

Così, nel pieno delle trattative per la Brexit, dall’altra parte della Manica si trovano a dover gestire un altro strappo ribattezzato dai media con il termine Megxit. La fonte informata dei fatti, ha sottolineato come il tutto sia partito proprio dall’ex attrice di Suits, che dal canto suo non ha fatto nulla per riavvicinare il marito al fratello William, anche perché proprio non riusciva a legare con Kate.

Di conseguenza, mentre William e Kate si sono sempre uniformati ai dettami del protocollo reale, Harry e Meghan sono andati esattamente nella direzione opposta. Con i mesi Harry si è poi trasformato, diventando schivo e riservato, troncando amicizie e smettendo di essere il ragazzo allegro e spensierato che tutti conoscevano.

“C’è lei dietro la sua radicale trasformazione” ha sentenziato l’insider che ha fatto presente che manipolandolo, Meghan è riuscita a plasmarlo e piegarlo fino ad assumere il controllo totale della sua vita. E la scelta di abbandonare la Royal Family è partita proprio da lei, che ha deciso di portare il figlio Archie lontano da quel mondo in cui lo stesso Harry è cresciuto.

“È lei a sentirsi fuori posto, non lui, ma siccome non riesce ad adattarsi piegando la corte ai suoi capricci, ha deciso che il bene di entrambi è quello di andare via da Londra e lui sembra assecondarla in tutto” ha concluso la fonte anonima che conosce alla perfezione le dinamiche in essere a Buckingham Palace.