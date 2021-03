Meghan Markle accusata di bullismo: "Crudele fino alle lacrime"

Piovono accuse durissime su Meghan Markle, moglie di Harry d’Inghilterra e dunque nipote acquisita della Regina Elisabetta II. L’attrice americana è stata indarri accusata di bullismo dal personale del Palazzo Reale. “Bullizzava i dipendenti fino alle lacrime” si legge in maniera molto chiara sul Times. Lo scandalo è scoppiato a pochi giorni dalla messa in onda dell’ormai celebre intervista di Meghan con Oprah Winfrey.

La fonte originaria della notizia è il Telegraph, secondo cui ben due membri dello staff del Palazzo Reale avrebbero parlato diffusamente della crudeltà della Markle; un atteggiamento, quello della donna, che più che bullismo sembrava “crudeltà emotiva e manipolazione”. Queste sono state le parole esatte del testimone, che tuttavia è rimasto anonimo, forse per evitare ripercussioni legali e problemi sul lavoro.

I fatti ovviamente non sono recenti, ma si riferiscono a prima che Harry e Meghan si trasferissero negli Stati Uniti, ovvero quando facevano ancora parte della Famiglia Reale e vivevano a Londra. Prima della cosiddetta Megxit, insomma, che ha fatto infuriare e deluso non solo la Regina Elisabetta e suo figlio Carlo, papà di Harry e William, ma anche il popolo inglese.

La risposta della Markle non si è fatta attendere. Il portavoce dei Sussex, infatti, ha fatto sapere che la Duchessa non solo è rattristata per la gravità delle accuse rivoltele, ma non si capacita di come si possa accusare di bullismo una persona che il passato l’ha subito a sua volta e che oggi è impegnata attivamente nella lotta contro questa forma subdola di violenza nei confronti dei più debiti.

Ma non finisce qui, perché Harry e Meghan hanno iniziato una vera e propria battaglia legale con il quotidiano, che accusano di essere lo strumento di cui si serve Buckingham Palace per diffondere informazioni e tendenziose. “Chiamiamolo semplicemente per quello che è: una campagna diffamatoria calcolata e basata su disinformazione fuorviante e dannosa” ha dichiarato il portavoce dei Suzzex. E ancora, la famiglia si è detta delusa di vedere questa “rappresentazione diffamatoria” della duchessa di Sussex da parte dei media. Da Buckingham Palace, tuttavia, non è arrivata alcun replica, né ufficiale, né ufficiosa.