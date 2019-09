Meghan e Harry, baby Archie vera star del tour in Africa

Il Duca e da duchessa di Sussex, meglio conosciuti come Principe Harry e Meghan Markle, sono ritornati alla ribalta della cronaca, dopo il vespaio di polemiche che li ha travolti la scorsa estate a causa dell’uso smodato di aerei privati – che cozzerebbe con le loro idee ecologiste ed ambientaliste- per il successo avuto durante il loro recente tour in Africa, dove hanno portato anche baby Archie.

Negli ultimi giorni i reali inglesi hanno condiviso alcune foto inedite del loro primogenito, che a soli 4 mesi può vantare già il primato del più piccolo reale ad aver partecipato ad un tour insieme ai genitori. I duchi di Sussex hanno voluto condividere con i sudditi ed i fan le alcuni momenti del loro viaggio in Africa, dove la gueststar sembra sia stata proprio Archie Harrison, catalizzando l’attenzione di tutti e mandando in tilt i social.

Baby Archie conquista il web

Nella giornata di ieri, così come raccontato dal network inglese Bbc, Archie Harrison Mountbatten-Windsor ha incontrato il vescovo Desmond Tutu, celebre per le sue battaglie contro l’apartheid. Negli scatti condivisi dai Sussex sui loro profili social, il bimbo è sempre sorridente, mentre gioca dalla mamma, che lo culla amorevolmente.

Nella didascalia si legge: “Arch meets Archie“, letteralmente tradotto con l’arcivescovo incontra Archie, un gioco linguistico divertente che ha ottenuto l’apprezzamento dei sudditi. Dopo aver visto le foto di baby Archie, il popolo del web si è lanciato in una serie di commenti sui social, sottolineando la straordinaria somiglianza – praticamente identici – tra il principe Harry ed il figlio.

Il toour dei Sussex in Africa durerà 10 giorni circa, però dopo l’incontro con l’arcivescovo, mentre Meghan e Archie sono rimasti in Sudafrica, Harry ha proseguito per altre tappe, dove non è stato opportuno portare il bambino, probabilmente per non affaticarlo troppo ma anche perché a soli 4 mesi gli è impossibile effettuare una serie di vaccinazioni necessarie per scongiurare la contrazione di alcune malattia endemiche.

Meghan nei giorni scorsi ha incontrato le madri lavoratrici di Città del Capo, con cui ha ammesso come sia impegnativo crescere Archie e contemporaneamente occuparsi degli impegni che le derivano dal far parte ormai della Royal Family. La duchessa ha inoltre donato ai bambini due borse piene di vestitini che furono regalati a baby Archie.