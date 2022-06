Mediaset, malore in diretta: panico e interruzione improvvisa

Ascolta questo articolo

L’Isola dei Famosi è in dirittura d’arrivo, dato che mancano davvero pochissime puntate alla finalissima, prevista per il 27 giugno. Il survival game, che vede al timone Ilary Blasi, giorno per giorno, ha conquistato i telespettatori, sempre più interessati alle dinamiche che, i concorrenti in gioco, sono stati abilmente in grado di creare.

Ora che l’esperienza di naufraghi in Honduras si sta concludendo, a causa del poco cibo, i concorrenti rimasti mostrano evidenti segni di cedimento, sopraffatti dalla fame, dalla stanchezza e da problemi si salute non da poco.

Cosa sta accadendo

Logico che questa situazione preoccupa, e non poco, la produzione e la conduttrice perchè, in queste ultime settimane, sono diversi gli isolani che hanno accusato malori. Primo tra tutti il modello Roger Balduino, tornato dall’Honduras per sottoporsi a una delicata operazione, che lo spaventa tantissimo, per un grave infortunio alla caviglia. Roger, tra i protagonisti più amati di questa edizione, con la sua controversa storia “naufragata” con Estefania , ha fatto breccia nel pubblico a casa, fino all’annuncio, attraverso una storia su Instagram, della preoccupazione legata all’intervento.

Ma Roger non è il solo ad aver abbandonato l’isola. La Mediaset, in un tweet, ha annunciato che, per motivi medici, Marco Cuculo, compagno di Lory del Santo, deve abbandonare definitivamente l’Isola. Per il momento il motivo del suo ritiro forzato non è chiaro. Sappiamo solo che martedì scorso era finito in infermeria per accertamenti medici, mentre oggi è stata comunicata questa triste notizia. Cucolo pare che abbia avuto dei fastidiosi problemi gastrointestinali che l’avrebbero spesso costretto ad andare in infermeria per controlli e per curarsi. Sarà stato questo il motivo dell’abbandono dell’esperienza di naufrago?

I più malevoli hanno associato il suo ritiro all’uscita di Lory, convinti che la reale motivazione sia legata alla mancanza della compagna. Ma veniamo ad un terzo naufrago che ha accusato un malore: il simpaticissimo Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. La sua situazione non sembrava grave e, in effetti, poco dopo, su Instagram, è arrivata la rassicurazione ai fan da parte della madre, Emanuela Fuin, che ha dichiarato: “Edoardo sta bene, tornerà in un paio di giorni. Deve solo curare un dente”.