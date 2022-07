Mediaset in lutto, fan sotto choc: "È stato ucciso a colpi di pistola"

Ascolta questo articolo

Un brutale omicidio alle prime ore del mattino ha spezzato per sempre la vita del volto noto della serie tv americana. Si trovava proprio nella zona in cui si sarebbero dovute svolgere le riprese quando, all’improvviso, è stato colto di sorpresa dall’assassino. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per ricostruire la dinamica di questo crimine così efferato.

Trovato nella sua auto in condizioni disperate, l’uomo è stato subito soccorso e trasferito in ospedale; ma è morto da lì a poco. La notizia ha scioccato tutti, in molti lo ricordano commossi come una persona in gamba, che desiderava farsi strada nel mondo dello spettacolo, ma, purtroppo, i suoi sogni sono stati spezzati bruscamente: ecco di chi parliamo.

L’accaduto

La celebre serie tv americana ‘Law and order’ è stata colta da un terribile lutto: uno dei componenti del suo staff è stato brutalmente assassinato proprio mentre era in servizio. Erano le prime luci del mattina quando Johnny Pizzarro, 31enne portoricano, aveva iniziato a prestare servizio nel parcheggio che doveva vigilare in quanto set delle riprese.

Si trovava nella sua autovettura quando il malvivente lo ha assalito aprendo la portella e sferrandogli 3 colpi di pistola. Gravemente ferito al collo e al volto, Pizarro è spirato poco dopo in ospedale. Il brutale omicidio del 31enne è avvenuto nel quartiere di Greenpoint a Brooklyn alle 5.15 di mattina. Il sindaco di New York Eric Leroy Adams ha già fatto sapere che si farà di tutto per assicurare il ‘colpevole alla giustizia’.

Immediatamente soccorso dai suoi colleghi, Pizarro è stato trasportato presso l’ospedale di Woodhull, ma è stato dichiarato morto alle ore 6. L’NBC e l’Universal Television hanno pubblicato un comunicato congiunto in cui hanno dichiarato quanto segue: “Siamo terribilmente dispiaciuti e sotto shock nell’apprendere che uno dei nostri dipendenti è stato vittima di un crimine ed è deceduto. Stiamo collaborando con le forze dell’ordine impegnate nelle indagini. I nostri cuori sono al fianco della famiglia e degli amici”.