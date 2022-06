Mediaset, il volto noto della tv italiana arrestato in flagrante: "Il reato è gravissimo"

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il programma condotto da Maria De Filippi, “Uomini & Donne”. Si tratta di un format, come è risaputo, in cui dame e tronisti si corteggiano a vicenda, questo in modo da vedere se in questo modo le persone che partecipano alla trasmissione riescono a trovare la propria anima gemella. Non sempre ovviamente le storie finiscono con un lieto fine, anzi sono moltissime le coppie che si sono lasciate subito dopo aver abbandonato il programma.

Maria De Filippi è sempre molto attenta a seguire le vicende dei protagonisti sia dentro che fuori il programma. All’interno della trasmissione poi ci sono gli opinionisti, come ad esempio Tina Cipollari, che commentano le vicende amorose dei protagonisti. “Uomini & Donne” è seguito da milioni di telespettatori, e più attenti ricorderanno sicuramente uno dei volti storici del programma, che però adesso ha avuto problemi con la giustizia. Vediamo di chi si tratta.

Reato gravissimo

Nel corso degli anni sono state moltissime le persone che si sono succedute nella trasmissione per trovare il loro amore, e una di queste è Daniela Ranaldi, volto storico appunto della trasmissione che ha fatto molto parlare di sè e che colpì i telespettatori per il suo modo appassionato di esprimere le idee.

Carattere forte e deciso, la Ranaldi non è di certo passata inosservata ai tronisti. Non tutti però sanno che quest’ultima ha trascorso un momento molto particolare della sua vita, a causa del quale ha dovuto assentarsi per moltissimo tempo dalla trasmissione, in cui è tornato solo grazie alla decisione di Maria De Filippi.

La Ranaldi fu infatti arrestata per possesso di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. L’autorità giudiziaria le aveva contestato anche il reato di spaccio, accuse dalla quali però è stata assolta perchè il fatto non costituiva reato. “Danielona”, così come veniva conosciuta la Ranaldi, ammise di essere in possesso dello stupefacente in questione, ma affermò che quest’ultimo era per uso personale. Dopo due anni venne nuovamente accolta nel dating show di Maria De Filippi.