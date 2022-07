Mediaset, arriva la decisione ufficiale sui conduttori Paolo Del Debbio e Mario Giordano

Ascolta questo articolo

Fuori dal coro e Dritto e Rovescio sono due programmi di punta del palinsesto Mediaset, che saranno certamente due capisaldi in vista anche delle elezioni del prossimo 25 settembre. Poco fa è arrivala la clamorosa indiscrezione che riguarda proprio le trasmissioni di Mario Giordano e Paolo Del Debbio, si tratta di una novità assolutamente inattesa.

Per i due noti conduttori sono previste delle modifiche improvvise e fuori programma. I loro talk show hanno riscosso sempre un successo notevole affrontando tematiche in linea con l’attualità e la vita politica del Paese. I loro affezionati telespettatori possono esultare per questa bella notizia: ecco di cosa si tratta.

Decisione ufficiale Mediaset

Questo colpo di scena inatteso nella vita politica italiana, con la crisi del governo ed il conseguente scioglimento delle Camere dopo le dimissioni del premier Draghi, avrà degli effetti anche in altri ambiti. Vista la necessità di fare informazione e dare quanto prima spazio alla politica per l’imminente campagna elettorale, Mediaset ha preso una decisione improvvisa.

E’ arrivata poco fa la comunicazione ufficiale dell’emittente televisiva di Berlusconi: Dritto e Rovescio e Fuori dal coro inizieranno la stagione in anticipo rispetto alle previsioni iniziali. Paolo Del Debbio ritornerà sulla scena da giovedì 25 agosto, mentre Mario Giordano qualche giorno più tardi, da martedì 30 agosto.

La notizia era nell’aria da qualche giorno, d’altronde era inevitabile che anche le emittenti televisive fossero influenzate da questo colpo scena della politica. Per quanto riguarda le altre trasmissioni di punta del palinsesto Mediaset, la situazione è questa: Zona Bianca riprenderà dal 28 agosto; Quarta Repubblica dal 29 agosto e dal 12 settembre si rivedrà anche Stasera Italia. Una considerazione a parte merita Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, di cui ci si aspettava allo stesso modo una ripartenza anticipata, ma alla fine, per la grande delusione dei fan di ‘Carmelita’, non sono più previsti cambi di programma e ripartirà, come previsto inizialmente, dal 5 settembre.