E’stato uno dei matrimoni più emozionanti quello tra Meadow Walker,figlia del famoso attore Paul Walker, morto in un incidente d’auto nel 2013, e Louis Thornton-Allan, un attore, proprio come il padre di lei.

Ad accompagnare la sposa lungo il corridoio che porta all’altare è stato il famoso attore, grande amico del padre della sposa, Vin Diesel. Gli sposi dichiarano: “Non avremmo mai potuto immaginare un matrimonio cosi’ perfetto, intimo e personale come lo avevano sempre immaginato”.

Il matrimonio

Il matrimonio tra Meadow Walker e Louis Thornton-Allan è stato dei più emozionanti, soprattutto perchè ad accompagnare la sposa lungo il corridoio che porta all’altare c’era Vin Diesel a fare le veci di suo padre Paul Walker, tragicamente morto in un incidente d’auto nel 2013, quando Meadow aveva solo 15 anni.

Il co-protagonista di Fast&furious e amico intimo del padre ha sostituito questa figura fondamentale nel giorno più speciale per la giovane donna. La modella di 22 anni ha sposato l’attore Louis Thornton-Allan nella Repubblica Dominicana. I video e le foto in esclusiva per la rivista Vogue mostrano un raduno con una cerimonia intima e riservata, come entrambi avevano voluto sin dall’inizio sul lungomare al tramonto.

Meadow racconta a Vogue “La pandemia ha avuto un impatto sui nostri piani, la famiglia di Louis non ha voluto partecipare, anche molti amici stretti che consideriamo familiari non hanno potuto immaginare un matrimonio più ristretto e personale, perfetto proprio. Louis e io sapevamo esattamente cosa volevamo fin dall’inizio. E’ stata una celebrazione molto intima”.

Il fidanzato della sposa è un attore. Studia recitazione allo Stella Adler Studio of Acting di New York ed è un modello di origine inglese. Il fidanzamento è iniziato il 9 luglio, quando i due hanno esordito su Instagram con una didascalia piuttosto fuorviante “migliore amica” scriveva lui, “amore mio” scriveva lei. L’abito della sposa era un classico abito da sera di seta, personalizzato da Matthew Williams di Givenchy Haute Couture e voluto fortemente con la schiena nuda, un cinturino e uno strascico con velo molto minimal.