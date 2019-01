Maxi Lopez stuzzica Mauro Icardi: "Wanda Nara mi chiama quando lui non c’è"

Maxi Lopez, dopo un periodo di lungo silenzio, ha voluto parlare di nuovo della sua passata storia d’amore con Wanda Nara. In questi giorni i followers della donna hanno provato una certa curiosità nel vedere su Instagram, una fotografia dove appariva il suo ex compagno Maxi Lopez, Mauro Icardi e la sorella di Wanda, Zaira.

Da quando Wanda Nara ha conosciuto Mauro Icardi, la donna è diventata immediatamente il suo agente. In questi giorni tuttavia la “Fifa” vorrebbe realizzare una legge per la quale l’agente di un calciatore deve aver frequentato prima dei corsi, rendendo felice l’Inter. Infatti, tra la dirigenza nerazzura e Wanda Nara non sembra scorrere un ottimo feeling, a causa dei tanti tira e molla per il rinnovo del loro contratto

Le dichiarazioni di Maxi Lopez

Mauro Icardi tuttavia si fida ciecamente di Wanda Nara, e in questi giorni ha ribadito che vuole averla ancora come suo agente. Malgrado ciò, in queste ore, stanno facendo molto discutere le dichiarazioni dell’ex attaccante del Catania ad “Olè”: “Nonostante io mi adegui per non alzare la tensione, lei non fa il suo dovere di madre e mi chiama quando suo marito è in ritiro. Non mi presto a questo gioco e chiedo solo di poter conservare un rapporto sereno con i miei bambini”.

In seguito, Maxi Lopez “rivela” ciò che ha detto a Mauro Icardi l’ultima volta che si sono incontrati in campo: “Queste sono cose che dico in campo, ci sono situazioni, messaggi, poche parole, e in quel momento l’ho solo affrontato in campo. Se dicessi quello che penso, allora il suo agente non lascerebbe parlare con i miei figli per due anni”

Queste dichiarazioni hanno spiazzato sia i fan di Mauro Icardi che di Wanda Nara, poiché non si sarebbero mai aspettati tutto ciò. Tuttavia, almeno per il momento, la coppia sta mantenendo il massimo silenzio su questa situazione.