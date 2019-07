Maxi López attacca nuovamente Wanda Nara: "Non è una donna"

Ha fatto molto discutere, negli anni passati, la relazione tra Mauro Icardi, attualmente attaccante dell’Inter, e Wanda Nara, la sua agente e moglie. Infatti il calciatore si sarebbe messo con lei mentre aveva una relazione con Maxi López, che all’epoca militava nella squadra del Catania.

In una vecchia intervista rilasciata al settimanale “Chi“, Wanda Nara ha escluso immediatamente il tradimento, poiché svela che il loro rapporto era già in crisi. Anzi, sempre secondo la versione della donna, sarebbe stato più volte Maxi López a tradire la moglie addirittura con la governante. Ma, dalla loro separazione, gli attacchi non si sono mai placati.

Infatti in questi giorni il calciatore, sul suo profilo ufficiale di Instagram, ritorna nuovamente sull’argomento della sua ex moglie Wanda Nara. Secondo l’attaccante, la donna l’avrebbe escluso dalla vita dei suoi figli. Infatti, sempre secondo quanto rivela López, Wanda non sarebbe una vera donna.

Lo sfogo, scritto in spagnolo, va subito diritto al punto: “Una donna che cerca di separare i figli da suo padre non dovrebbe essere definita una donna, tanto meno una madre. Usare i tuoi figli per vendicarti del tuo ex è la cosa più spietata che possa esistere e mostra il tuo rancore e valore come persona. I bambini devono stare al di sopra delle divergenze tra i loro genitori”.

Questo non è il primo attacco che lancia Maxi López nei confronti di Wanda Nara. Infatti, in una vecchia intervista ad una trasmissione ha rivelato di aver visto i suoi figli solo due volte nell’ultimo anno, di aver provato numerose volte a parlare con Wanda, ma purtroppo spesso i problemi privati ​​sono finiti sui media e il dialogo è stato interrotto. Svela, infine, l’esistenza di un accordo organizzato dagli avvocati, ma non lo reputa soddisfacente.

Per il momento Wanda Nara ha voluto mantenere il silenzio su queste accuse rilanciate da Maxi López. Secondo il sito de “Il Giornale” però Valentino, il figlio della donna avuto con Maxi López, si sarebbe schierato proprio con lei, dichiarando di essere orgoglioso di quanto fatto fino a ora.