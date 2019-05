Max Pezzali, le nozze con Debora Pelamatti sono ufficiali: "Mi ha colpito il suo carattere"

Max Pezzali, nell’ultima puntata di “Che fuori tempo che fa“, il talk show di Rai 1 condotto insieme a Fabio Fazio e il Mago Forrest, conferma di essersi sposato con Debora Pelamatti. La cerimonia è stata effettuata da Alessandro Cattaneo, amico di entrambi ed ex sindaco di Pavia dal 2009 al 2014.

Il cantante ha quindi confermato i gossip rilasciati da “Il Giornale di Pavia“. Tuttavia, Max Pezzali insieme a Debora Pelamatti, avevano deciso di celebrare le nozze nella massima segretezza, con l’obiettivo di condividere questa giornata tanto importante solamente con i parenti e gli amici più importanti.

Le parole di Max Pezzali

L’ex membro degli “883” inizia parlando dei pregi di Debora Pelamatti: “Di lei mi ha colpito immediatamente la sua esuberanza caratteriale che, essendo io più timido e introverso, all’inizio mi spaventava, Poi, però, mi sono reso conto che questo contrasto attitudinale tra noi avrebbe potuto rappresentare un punto di equilibrio e di forza”. Debora invece racconta di essere stata colpita dal cantante per il suo senso dell’umorismo e il fatto che cerchi, in tutti i modi, di trovare l’aspetto positivo in ogni cosa.

Successivamente, proprio Max Pezzali conferma la lista degli “invitati”: “C’erano Claudio Cecchetto con sua moglie Mapi, e Pier Paolo Peroni con la moglie Syria. Con loro ho attraversato 26 anni di dischi, concerti, soddisfazioni ed emozioni, quindi li considero più familiari che collaboratori. E c’erano Paola lezzi, che ha iniziato a lavorare con noi nel 1995, con il compagno Paolo Santambrogio. La Pina e Emiliano Pepe, presenze preziose nella mia vita e in quella di Debora”.

Per Max Pezzali si tratta del secondo matrimonio. Il 2 aprile 2005 si sposa con Martina Marinucci, e da lei ha un figlio il 4 settembre 2008, chiamato Hilo. La coppia si separa il 25 agosto 2013, e proprio in questo periodo che comincia ad approfondire la sua conoscenza con Debora Pelamatti, trasformando il loro rapporto d’amicizia in amore.