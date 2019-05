Max Pezzali e Debora Pelamatti si sarebbero sposati in gran segreto a Pavia

Max Pezzali si sarebbe sposato per la seconda volta con Debora Pelamatti, e avrebbe celebrato le sue nozze nella splendida “Villa Necchi alla Portalupa“, ubicata nella frazione Molino d’Isella di Gambolò a Pavia. Secondo i giornali locali, la cerimonia è avvenuta nella giornata del 29 di aprile.

Le nozze sarebbero avvenute in gran segreto, e infatti nessuna celebrità tra gli invitati, ma solamente i parenti più stretti. Secondo il “Giornale di Pavia“, a ufficializzare le nozze è stato Alessandro Cattaneo, amico di vecchia data del cantante ed ex sindaco di Pavia dal 2009 al 2014.

Per il momento Max Pezzali e Debora Pelamatti non hanno ancora parlato di questo matrimonio, e sui loro social network tutto tace. Tuttavia, non va escluso che il cantante pavese possa dire la sua nella prossima puntata di “Che Fuori Tempo che Fa“, il talk show che conduce insieme a Fabio Fazio ogni lunedì in seconda serata su Rai 1.

Se questa notizia verrà confermata dai diretti interessati, si tratterebbe del secondo matrimonio di Max Pezzali. Infatti, il 2 aprile 2005 il cantante si è sposato con Martina Marinucci, e da lei ha un figlio nato il 4 settembre 2008, chiamato Hilo. La coppia si separa il 25 agosto 2013, e da allora intensifica la sua conoscenza con Debora Pelamatti. I due all’inizio sono andati con i piedi di piombo, diventando prima ottimi amici per poi innamorarsi follemente. Infatti, più volte l’ex 883 ha dichiarato di non aver nessuna intenzione di impegnarsi dopo la sua separazione.

Max Pezzali, attualmente, si sta impegnando anche nell’ambito musicale. Infatti dopo l’album da solista “Le Canzoni alla Radio” e il progetto in trio con Nek e Francesco Renga, il cantante è pronto ad uscire con un nuovo CD per il 2020. L’annuncio arriva proprio dal diretto interessato con un video pubblicato sul suo profilo ufficiale di Facebook e Instagram.