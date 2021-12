Un selfie felice. Così si è fatto vedere Max Biaggi,ex pilota 50enne, accanto ad una ragazza bellissima che di anni ne ha 28. Parliamo di colei che, ormai da diverso tempo, ha rubato il cuore del centauro.

Di chi si tratta? Di Francesca Semenza, modella bergamasca, attrice di film e fiction, protagonista di spot e video musicali e influencer. La foto è stata scattata al compleanno di lei, giovane mamma, bellissima, che ha fatto tornare a battere il cuore di Max.

La foto di Max Biaggi con la sua fidanzata

“Happy Birthday babe! Gli anni passano ma le cose vere rimangono”, scrive Max Biaggi, corredando di cuori rossi il suo post. Dopo la lunga storia d’amore con Eleonora Pedron con la quale ha avuto i due figli Ines e Leon, la relazione con Bianca Atzei, finita nel 2017, e qualche altra sbandata, il centauro sembra davvero aver trovato la sua anima gemella. Una storia che dura già da tempo, ma che finora non avevano voluto rendere pubblica.

“Circondata da amore”, ha subito replicato Francesca, pronta a festeggiare il suo compleanno con il fidanzato e con il figlio. La Semenza è mamma di un bimbo di 5 anni, nato da una precedente relazione, che si chiama Leon, proprio come uno dei figli di Max. Francesca Semenza è nata a Bergamo nel 1992. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda all’età di 17 anni, dapprima con realtà locali e poi con brand internazionali. Attualmente vive e lavora a Milano, come modella e attrice.

Ha preso parte a diverse trasmissioni televisive, in qualità di valletta di Cristina Chiabotto ai Golden Skate Awards, modella di Detto fatto con Bianca Guaccero e a Che tempo che fa in alcuni sketch con Antonio Albanese.Nel 2014 ha avuto un piccolo ruolo nel film Maldamore, di Angelo Longoni. Ha poi recitato nella fiction a Un passo dal cielo. Ora sappiamo qualcosa in più di colei che ha fatto “impennare” il cuore di Max.

La coppia ha una differenza di età di 22 anni ma ciò sembra non influire sul loro rapporto. Pare che la loro storia vada avanti da un anno, ma solo adesso è stato reso pubblico il loro legame. Si tratta della prima volta che l’ex campione di motociclismo si espone sulla sua vita sentimentale, dopo la fine della sua storia con Bianca Atzei.