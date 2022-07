Mauro Corona, choc in studio in diretta Tv: "Siete tutti dei.."

Ascolta questo articolo

In questi giorni sta facendo molto discutere il terribile fatto di cronaca avvenuto sulla montagna della Marmolada, tra le province di Trento e Belluno. Come si sa un seracco di ghiaccio si è staccato dalla cima del monte peroccorendo la strada verso valle a tutta velocità, circa 300 km/h quella stimata. La massa di neve e ghiaccio è quindi caduta proprio sul sentiero che porta in vetta, dove si trovavano una trentina di escursionisti che sono rimasti travolti.

Purtroppo il bilancio parla attualmente di 7 vittime e decine di dispersi, nonchè di otto feriti. Le rierche delle persone che mancano all’appello sono tutt’ora in corso. Il dramma s’è verificato domenica scorsa. La notizia in questione è stata oggetto anche di dibattiti televisivi, e anche a Zona Bianca nella serata del 4 luglio si è parlato del dramma che ha interessato la Marmolada. Ma in studio è successo qualcosa di inaspettato.

Lite in diretta tv

Ospiti della trasmissione Zona Bianca erano anche la giornalista Sabrina Scampini e Mauro Corona. Quest’ultimo, che fa da opinionista in diverse tramissioni televisive, è stato chiamato nel programma in questione per commentare quanto successo sulla Marmolada in quanto massimo esperto di montagna.

La Scampini durante il suo intervento ha fatto notare come forse, visti i cambiamenti climatici, si dovrebbero rivedere le regole per andare in montagna soprattutto in estate. A questo punto Corona ha cominciato ad infastidirsi, affermando che questo sarebbe come “non è opportuno fare l’amore se poi uno ammazza la fidanzata”.

La Scampini a quel punto ha detto a Corona di calmarsi e di non fare una polemica di “bassa lega”. Improvvisamente l’alpinista-scrittore si è tolto gli auricolari lasciando l’intervista, e basiti lo stesso conduttore e gli ospiti in studio. Non è la prima volta che Mauro Corona si rende protagonista di atteggiamenti del genere. “Andate in malora, gentucola, non conoscete la montagna, andate a quel paese, me ne vado” – così ha detto Corona prima di andarsene.