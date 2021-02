Maurizio Peduzzi parla di Gemma Galgani: "Se avesse la mentalità di Tina sarebbe perfetta"

A “Uomini e Donne”, Gemma Galgani è sempre alla ricerca dell’uomo giusto. Archiviata la parentesi Maurizio Guerci, è giunto alla sua corte un altro Maurizio. Maurizio Peduzzi è approdato in trasmissione per far breccia nel cuore della dama più famosa d’Italia, dove cerca di conquistarla dedicandole poesie da lui scritte. Una bufera si è però abbattuta sul cavaliere proprio nelle ultime puntate. A far discutere sarebbero delle foto particolari che l’uomo avrebbe inviato a Gemma.

In realtà si è poi scoperto che si tratta di foto che vedono il cavaliere a torso nudo. Maurizio voleva solo testimoniare che nonostante abbia più di 60 anni, vanta ancora un fisico di tutto rispetto. La polemica in puntata è divampata e la Galgani ha evidenziato non pochi dubbi sul conto di Peduzzi. Per la prima volta, il cavaliere ha parlato proprio di Gemma e del loro legame, tirando in ballo anche Tina Cipollari.

Intervistato dal magazine di “Uomini e Donne”, Maurizio si è espresso su tutto ciò che lui e la dama torinese stanno vivendo in questo periodo e su quello che potrebbe essere il futuro. Il cavaliere ha ammesso che la Galgani è una donna molto esigente, che ama stare molte ore al telefono, ma che comunque tra loro potrebbe nascere qualcosa di bello.

“Abbiamo qualche difficoltà a trovare il modo giusto di comunicare. Ha delle esigenze, come stare a lungo al telefono ogni giorno. Vorrei riuscire a trovare con le la giusta modalità di comunicare, perché potrebbe nascere qualcosa di bello“, queste le parole di Maurizio in merito al suo legame con Gemma. Un legame che a detta del cavaliere, potrebbe anche sfociare in qualcosa di importante.

Maurizio ha poi toccato anche l’argomento Tina Cipollari. Peduzzi è stato accusato dalla Galgani di lasciarsi influenzare dall’opinionista, che da sempre non nutre grossa simpatia nei riguardi della dama torinese. Maurizio ha smentito quanto ritenuto da Gemma, dichiarando che lui non si fa affatto influenzare dalla Cipollari. L’uomo però si è anche lasciato andare a dei complimenti verso Tina, che sicuramente non faranno piacere a Gemma.

Il cavaliere difatti ha ammesso che se la Galgani avesse la mentalità della Cipollari, sarebbe perfetta. “Tina non è in gradi di influenzarmi, ho grande stima e mi è molto simpatica. Se Gemma avesse la sua mentalità, sarebbe perfetta“, queste le dichiarazioni di Peduzzi. Probabilmente, la Galgani potrebbe replicare alle parole del cavaliere.