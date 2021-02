Maurizio Guerci torna a parlare di Gemma: "I miei cari hanno fatto pressione sulla differenza d’età"

La storia d’amore tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci è già terminata. Appena il cavaliere è arrivato a “Uomini e Donne”, la Galgani gli ha subito puntato gli occhi addosso. Si sono frequentati, non hanno nascosto di aver avuto dei rapporti intimi, ma proprio quando era il momento di “fare il salto”, ecco che Maurizio ha deciso di chiudere la conoscenza gettando la dama nello sconforto più totale.

Tra i due vi sono ben 20 anni di differenza, difatti Maurizio ne ha 50 mentre Gemma 71. L’uomo, nel periodo natalizio ha deciso di chiudere e la dama torinese, è sempre più convinta che lui abbia un’altra donna. Le sono arrivate delle segnalazioni non supportate da prove, Maurizio ha ammesso che il giorno di Santo Stefano una sua amica in difficoltà gli ha chiesto aiuto e durante le festività ha spento il telefono.

L’uomo è stato criticato da tutti, ma ha comunque confermato la sua volontà di voler chiudere con Gemma. Il cavaliere ha rilasciato un’intervista al magazine “Uomini e Donne” e ancora una volta, è tornato a parlare della Galgani. Maurizio ha svelato alcuni retroscena sulla sua frequentazione con la dama torinese, ammettendo di aver ricevuto delle pressioni dall’esterno in merito alla loro differenza d’età e che ha paura dei giudizi delle persone a lui vicine.

E proprio tali persone, gli hanno fatto presente la differenza d’età con Gemma. “A dire il vero ho un po’ paura dei giudizi delle persone che mi conoscono. Ho ricevuto parecchie pressioni dettate dalla nostra differenza di età. Persone a me care l’hanno fatta notare fin dall’inizio. Io, in ogni caso, sono andato avanti per la mia strada“, queste le parole del cavaliere.

Gemma ha più volte ammesso di non capire il motivo del suo allontanamento, mentre Maurizio ha dichiarato che in realtà la dama è ben conscia di cosa sia accaduto tra loro. Guerci ha così spiegato la sua posizione e anche chiarito come ha gestito la questione della fantomatica donna che il giorno di Santo Stefano, gli ha bussato al citofono.

“Durante una discussione le ho spiegato chi fosse la donna che era venuta a casa mia il giorno di Santo Stefano e voleva sapere a tutti i costi il nome. La sua insistenza mi ha dato fastidio, anche perché questa persona ha una sua privacy e il suo nome non l’avrei mai fatto“, ed è per questo che Maurizio avrebbe chiuso la frequentazione con Gemma, per la sua troppa insistenza.

Guerci ha poi parlato di Pamela Barretta, che è tornata nel parterre femminile del trono over. Il cavaliere trova che la Barretta sia una bella donna, con del carattere e ha poi aggiunto che il suo percorso in trasmissione non si limita esclusivamente a Gemma. Insomma, Maurizio archiviato il capitolo Galgani, guarda avanti e questa volta ha messo gli occhi su Pamela.